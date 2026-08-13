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鴻海入主夏普10年 前會長町田評價「負面」：獨家創新產品愈來愈少

編譯劉忠勇／綜合外電
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鴻海2016年8月12日完成對日本夏普（SHARP）的注資與收購，取得66% 的...
鴻海2016年8月12日完成對日本夏普（SHARP）的注資與收購，取得66% 的過半股權，成為夏普的母公司。（美聯社）

鴻海入主夏普（Sharp）剛滿10年，夏普前社長兼會長町田勝彥接受日媒訪問表示，鴻海擅長組裝及降低成本，經營思維和重視產品企劃的夏普不同，他對這樁收購案的最終評價是「負面」。

町田回憶，2011年首度和鴻海創辦人郭台銘會面，他提議把大型液晶面板事業委外給鴻海。鴻海希望掌握電視和個人電腦的關鍵零組件，因而對夏普產生興趣。2015年底，郭台銘表明願出資收購夏普。

町田當時認為，鴻海可以收購液晶事業，卻未必有能力經營整個夏普，因為創造產品不只涉及製造，還須了解顧客，並負責企劃、設計、開發及銷售。

他指出，夏普目前的主力產品，仍包括他任內開發的Plasmacluster（自動除菌離子）空氣淨化技術和Healsio水波爐，近年已少見夏普獨家的創新產品。

展望未來，町田仍看好太陽能電池和太空資料中心，也認為業者必須思考，智慧手機之後的下一項主要產品會是什麼。

町田2007年4月1日卸任夏普社長，轉任會長，2012年4月1日卸任會長，轉任董事顧問。鴻海2016年收購夏普時，他已卸任會長四年。

日經新聞2016年出版《夏普崩壞：是誰搞垮了名門企業？》，書中認為，町田對液晶技術及巨額投資過度自信，加上交棒後仍介入經營，也是夏普後來陷入危機的重要原因。

精華 FAQ

  • 町田勝彥接受訪問時，對鴻海入主夏普的最終評價是「負面」。他認為鴻海擅長組裝與降低成本，但與夏普重視產品企劃的經營模式不同。

  • 町田認為，創造產品不只靠製造，還必須理解顧客，並負責企劃、設計、開發與銷售。他因此判斷鴻海或許能經營液晶事業，卻不一定能完整掌舵夏普。

  • 他指出，夏普目前主力仍是Plasmacluster與Healsio等舊有創新產品，近年較少新作。他仍看好太陽能電池與太空資料中心，也提醒業者思考智慧手機後的新主力產品。

夏普 鴻海 郭台銘

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