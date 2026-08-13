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有點怪…恐慌指數不升反降 投資人憂暴風雨前的寧靜

編譯湯淑君／綜合報導
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今夏衡量股市和匯市波動率的指標大幅下滑，有時甚至降到多年來最低水準。投資人警告，市場可能太安於現狀，萬一中東衝突加劇，或企業盈餘表現不如預期，現況可能只是暴風雨來襲前的寧靜。

俗稱美股「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所波動率指數（VIX），本周跌破15，是2月底美伊戰爭爆發以來僅見的低點，且遠低於長期均值。同時，衡量歐元/美元等主要交叉貨幣預期的芝商所（CME）波動率指標，也沉落多年低谷。

即使在荷莫茲海峽重啟無望、油價重返每桶近90美元，而主要經濟體公債殖利率也衝上數年來高峰的情況下，波動率仍然這麼低，顯示投資人認為市場動盪再起的機率很低。Tikehau Capital策略主管杜安說：「市場展現某種程度的自滿…認定這場（中東）衝突必會降溫，理智終將勝出。」

VIX指數在美伊戰爭初期一度躍上30，在上個月全球晶片股賣壓狂湧時也竄升，但升幅較小。全球股市本月恢復上攻，VIX也隨之回落。

交易員說，眾人預料未來一年美國聯準會（Fed）頂多升息一、兩次，而且主要國家央行對原油價格大幅擺盪的反應謹慎，也有助於讓市場安心並抑制波匯市波動。

ING全球市場主管特納指出，交易員已學會接受波斯灣瞬息萬變的發展，並預期央行即使調整利率「調幅也將溫和，不至於啟動新一波重大的緊縮循環」。

杜安認為，目前市場面臨最大的威脅包括油價上漲以及公債殖利率升高，但全球經濟吸收能源震撼的強大韌性，讓投資人安心。

但若能源價格持續上漲，開始推升通膨，並對經濟成長構成更大壓力，情況可能改觀。石油庫存水位下降，減輕油價上漲衝擊的緩衝力減弱，也令人憂心。投資人警告，如果利空消息突然來襲，例如中東衝突升溫或人工智慧（AI）巨頭的盈餘報告令人失望，都可能導致股市風雲變色。

精華 FAQ

  • 因為VIX與匯市波動率都降到低檔，顯示資金對風險過度放心；一旦中東局勢惡化、油價再飆或財報失色，市場可能快速出現劇烈震盪。

  • 美股VIX本周跌破15，創2月底以來低點並低於長期均值；CME衡量主要貨幣的波動率指標也跌到多年低谷，兩者都顯示市場預期短期平靜。

  • 文章點出三大變數：中東衝突升溫、油價持續上漲推升通膨，以及AI巨頭等企業盈餘不如預期；若同時衝擊經濟與信心，股市波動恐明顯放大。

美股 荷莫茲海峽

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