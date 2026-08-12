瑞恩航空導入AI助營運 瞄準年載客3億人次

歐洲最大廉航瑞恩航空（Ryanair）表示，將為員工導入Alphabet旗下的Google Workspace及Google Cloud服務。(美聯社)

愛爾蘭瑞恩航空11日宣布，將在一項為期5年的雲端合作夥伴關係下，於公司業務導入谷歌 Gemini人工智慧（AI）工具和DeepMind模型，利用相關技術協助安排機組人員班表和做出營運決策。

路透社報導，歐洲最大廉航瑞恩航空（Ryanair）表示，將在整個營運網絡中，為3萬5000名員工導入Alphabet旗下的Google Workspace及Google Cloud服務，以協助公司朝2034年每年載客3億人次的目標邁進。

瑞恩航空執行長威爾森（Eddie Wilson）說：「為了支持這項成長，我們必須確保具備卓越的基礎設施韌性，新的雙雲端策略將提供這項能力，我們也將與能夠跟上公司步調、持續追求效率的科技夥伴合作。」

瑞恩航空與Google Cloud的協議，是在其既有的亞馬遜網路服務（Amazon Web Services, AWS）使用基礎上新增的舉措，以降低技術故障風險。

瑞恩航空表示，將使用Gemini Enterprise開發客製化AI代理（AI agents），讓部分決策流程自動化、改善機組人員排班，以及減少營運中斷。

除此之外，瑞恩航空也將使用Google DeepMind的模型，包括AlphaEvolve及WeatherNext，來支援機隊營運和維護調度。這項協議的財務條款並未公開。

Google Cloud英國、愛爾蘭及撒哈拉以南非洲區副總裁柯斯蒂羅（Maureen Costello）說：「這項協議展現出大規模部署生成式AI將如何協助業界領導者安全擴大業務規模、降低營運成本，並重新定義旅行體驗。」

國際航空電訊集團公司（SITA）和國際航空運輸協會（IATA）研究顯示，航空業近年持續擴大AI在客服、營運和維修領域的應用，盼能藉此提升效率與可靠性。