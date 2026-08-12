與Meta逐步分拆 Manus公告將恢復獨立營運、刪除收購後部分數據

臉書母公司Meta去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購中國人工智慧新創公司Manus，在今年4月被中國監管部門喊停，Manus其後與Meta逐步分拆。（路透）

臉書母公司Meta 去年12月宣布，要以超過20億美元的價格收購中國人工智慧新創公司Manus ，在今年4月被中國監管部門喊停，Manus其後與Meta逐步分拆。Manus昨表示，即將恢復獨立運營。

綜合外媒、中媒報導，Manus在11日向使用者發布消息，「Manus即將恢復獨立運營，並將繼續為全球數百萬用戶提供服務」。

公告表示，這是公司與Meta分離進程的一部分，「我們必須採取這一步驟，以遵守世界部分地區的監管要求」。

作為恢復獨立運營的條件之一，Manus部分使用者在2025年12月29日當天或之後產生的數據，將於新加坡時間8月23日8點起至8月24日期間被刪除。恢復獨立後，使用者數據將存儲在美國和新加坡。

Manus明確表示，刪除部分用戶數據是與Meta分拆的一部分，並非因數據外洩或網路安全事故。從時間點來看，Meta去年宣布收購Manus的日期正是2025年12月29日。也就是說，Manus需要刪除的部分數據，實際上就是Meta收購當天及之後產生的數據。

Manus成立於中國、後遷至新加坡，致力於開發能夠自主完成任務的AI agents。Manus在這次公告中也提到，公司已經在籌備一系列新功能，將再次拓展通用AI agents的能力邊界。

Meta撤出後，Manus的股權也有可能再有變化。路透今年7月引述知情人士報導，騰訊正洽談成為Manus最大股東，並與Manus原有投資者真格基金及HSG合作，計劃以不少於20億美元從Meta手上買回公司。

Manus昨表示，即將恢復獨立運營。（取自鳳凰網）