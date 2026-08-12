三星、SK海力士盤中狂飆8% 傳淡馬錫考慮出手投資 押記憶體被嚴重低估

新加坡主權基金淡馬錫考慮進場投資SK海力士與三星電子。（路透）

南韓 兩大記憶體業者三星 電子和SK海力士今天盤中股價大漲超過8%，帶動韓股Kospi指數上漲約5%，因當地媒體報導，新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek Holdings）計劃投資這兩家公司的股票。

根據亞洲商業日報（Asia Business Daily）引述南韓政府相關部會在12日的消息報導，淡馬錫已決定投資三星電子與SK海力士，據報也已接觸韓國政府，討論這項投資的進場時機。

報導指出，淡馬錫計劃採取透過旗下內部投資團隊直接進場買股，而非透過外部資產管理公司進行委託投資。

一名金融主管機關官員表示：「我們了解到，淡馬錫主動接觸韓方，評估資金配置的時機，因為自從政府開放單一股票槓桿ETF後，三星電子與SK海力士的股價一直出現極端波動。」這將是淡馬錫首次投資韓國股市。

據報導，淡馬錫認為在AI價值鏈中，記憶體領域目前被市場嚴重低估。一名投資銀行業界人士表示：「淡馬錫的投資風格，是從長期角度出發，將大筆資金投入那些引領市場的產業。」「儘管三星電子與SK海力士的股價自去年低點以來已上漲超過880%，淡馬錫目前的行動顯示，它仍然相信兩家公司未來還有相當大的上漲空間。」

淡馬錫的目標是在未來五年內，將 AI 相關投資占其整體投資組合的比重，從目前的6%提高至最高 15%。

今年7月，隨著市場對AI基礎設施快速擴建速度的疑慮升高，加上槓桿部位遭到平倉，這些晶片製造商的股票經歷了一波慘烈拋售。近期股價已逐步反彈，市場焦點則轉向三星電子與SK海力士正在規劃的股東報酬政策。