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「美日聯手干預是分水嶺」 任永力指美元兌日圓可能見頂 將回落至125

編譯季晶晶／綜合外電
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美日聯手干預、力挺日圓後，任永力認為美元兌日圓可能已見頂，最終將回落至125。（...
美日聯手干預、力挺日圓後，任永力認為美元兌日圓可能已見頂，最終將回落至125。（路透）

日圓在美日兩國聯手干預後一度強力反彈，但不到兩周就回吐大約一半漲幅。多名市場人士認為，干預成功「嚇到」市場，卻無法改變資金流向。只要美日利差持續存在，日圓套利交易就可能捲土重來。不過，也有專家認為，這次行動顯示美日決心讓美元兌日圓走低，並大膽預言美元兌日圓「很可能已經見頂」。

日圓先前貶破1美元兌163日圓，干預後升至155附近，目前回落至159.30附近。市場關注160是否成為當局再次進場的警戒線。

日圓承壓主要還是因為美日利差。美國10年期公債殖利率達4.686%，日本10年期公債僅2.846%。這使投資人有強烈誘因借入低成本日圓，轉買報酬較高的海外資產。美國公債殖利率走高，加上油價維持高檔，也增加能源進口國日本的壓力。

Monex Group專家董事Jesper Koll表示，干預確實嚇到市場，卻沒有改變資金追逐最高報酬的規律。只要日本借款成本低於海外投資報酬，日圓套利交易就會重新出現。

干預仍成功壓低部分投機部位。美國商品期貨交易委員會（CFTC）數據顯示，截至8月4日，槓桿基金的日圓淨空頭部位減少大約一半，降至6.36萬口合約。道富環球投資管理公司（SSGA）資深固定收益與外匯策略師Masahiko Loo表示，160已成為「政治防線」。若美元兌日圓快速突破160，或市場走勢失序，當局還可能再出手。

但提出「美元微笑理論」的Eurizon資本公司執行長任永力（Stephen Jen）與該公司經濟學家兼投資組合經理Joana Freire周二在報告中指出，美日聯手支撐日圓是「分水嶺」。兩國都不會向市場讓步，「抵抗徒勞無功」。Eurizon預估，日圓最終可能升至1美元兌125日圓，但未提供時間表。

市場下一步將觀察日本銀行9月貨幣政策會議。Lombard Odier亞洲投資長John Wood認為，日本銀行（央行）可能至少還要再升息兩次，才能阻貶日圓。Crédit Agricole CIB則指出，更深層問題是美日投資能力不對稱。美國AI等大型投資持續吸引資金，日本政府規畫的公私部門投資卻未充分落實。

精華 FAQ

  • 日圓在干預後先從約163升至155附近，但不到2周又回落到159.30附近，顯示短線反彈明顯，卻未能持久改變整體走勢。

  • 因為核心問題仍是美日利差，美國殖利率遠高於日本，投資人仍有動機借便宜日圓去買高收益資產，套利交易很容易再度回來。

  • 任永力認為美日聯手支撐日圓是分水嶺，兩國不會向市場讓步，美元兌日圓很可能已見頂，長線甚至可能回落到125，但未給出時間表。

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