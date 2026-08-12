我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美7月CPI符合預期 緩和升息壓力 美股期指揚

台語歌后陳盈潔逝世 中風失智 晚年判刑保外就醫

日圓究竟有多便宜？連鎖店炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
CoCo壹番屋日本官網顯示，炸豬排咖哩未稅售價為960日圓，含稅為1,055日圓...
CoCo壹番屋日本官網顯示，炸豬排咖哩未稅售價為960日圓，含稅為1,055日圓，換算新台幣約214元，台灣售價則為新台幣270元。（取材自CoCo壹番屋日本官網）

日圓在官方干預後仍在歷史谷底徘徊，以全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價來看，在日本賣的炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成。

紐約梅隆銀行資深策略師Geoff Yu設計「炸豬排咖哩指數」，藉由日本平價美食的跨國售價，掌握官方干預匯市效應消退後，日圓疲弱的真實樣貌。

他認為，相較於「大麥克指數」，比較各國豬排咖哩飯的價格，更能反映日圓貶值對日本民眾的實際影響。這項指數採用全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價。

CoCo壹番屋日本官網顯示，炸豬排咖哩未稅售價為960日圓，含稅為1,055日圓，換算新台幣約214元（約6.6美元），台灣售價則為新台幣270元。若要使兩地售價相同，日圓兌新台幣須升值約26%。

若把比較範圍擴大至各國，Yu計算後認為，1美元只應兌62.18日圓，顯示匯市大幅低估日圓。相較之下，根據各國麥當勞漢堡價格編製的大麥克指數，推算匯價為1美元兌80.30日圓。

Yu說：「如果目標是讓日圓購買力和高所得國家看齊，這項指數顯示，日圓必須大幅升值。」

日本和美國政府日前採取15年來最強力的干預行動，試圖推升跌至40年低點的日圓。不過，干預帶動的升幅目前已回吐一半。

日圓疲弱使日本民眾出國旅遊及購買進口商品的費用高得嚇人，國內餐飲、服務和消費品價格上漲，也加重生活負擔。

Yu說：「如果日本一份炸豬排咖哩飯或一碗拉麵都貴得難以負擔，要求政府改變政策的聲音可能愈來愈大。」

不過，這類指數只能做為簡單的購買力比較。各地售價仍會受到工資、店租、原料、稅負和企業定價策略影響，不能單憑一道餐點判定匯率的合理水準。

精華 FAQ

  • 紐約梅隆銀行資深策略師Geoff Yu認為，相較於大麥克指數，平價連鎖店的咖哩飯更能反映日圓貶值對日本民眾日常消費與實際購買力的影響。

  • 日本官網顯示未稅960日圓、含稅1,055日圓，換算約新台幣214元；台灣售價為270元，若要拉平價格，日圓兌新台幣約需升值26%。

  • Yu估算1美元只應兌62.18日圓，顯示市場大幅低估日圓；相較之下，大麥克指數推算約為1美元兌80.30日圓，兩者都指向日圓偏弱。

日本

上一則

最高400億美元 快時尚希音赴港IPO 估值比4年前縮水7成

下一則

「美日聯手干預是分水嶺」 任永力指美元兌日圓可能見頂 將回落至125

延伸閱讀

日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫
日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看

日圓狂跌創40年新低 美日聯手救日圓重點一次看
美日聯手干預日圓 升幅「回吐一半」匯價貶近160價位

美日聯手干預日圓 升幅「回吐一半」匯價貶近160價位
日圓已回吐近半數干預升幅 市場警戒美日第二輪保衛戰開打

日圓已回吐近半數干預升幅 市場警戒美日第二輪保衛戰開打

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段

基礎商務艙划算嗎？還是航空公司搶錢新手段
馬斯克：強烈推薦大家去中國看看

馬斯克：強烈推薦大家去中國看看
財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠

財富「斷層式」增速3850% DeepSeek創辦人梁文鋒全球居冠
華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」

華人曝電子工程研究生兒一職難求 矽谷資深人搶職缺 專家籲用AI「創造工作」
汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天

汪峰談女兒美國留學「被迫長大」：停電在外坐1晚、快遞出包等18天