日圓究竟有多便宜？連鎖店炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成
日圓在官方干預後仍在歷史谷底徘徊，以全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價來看，在日本賣的炸豬排咖哩飯已比台灣便宜兩成。
紐約梅隆銀行資深策略師Geoff Yu設計「炸豬排咖哩指數」，藉由日本平價美食的跨國售價，掌握官方干預匯市效應消退後，日圓疲弱的真實樣貌。
他認為，相較於「大麥克指數」，比較各國豬排咖哩飯的價格，更能反映日圓貶值對日本民眾的實際影響。這項指數採用全球最大咖哩飯連鎖店CoCo壹番屋的售價。
CoCo壹番屋日本官網顯示，炸豬排咖哩未稅售價為960日圓，含稅為1,055日圓，換算新台幣約214元（約6.6美元），台灣售價則為新台幣270元。若要使兩地售價相同，日圓兌新台幣須升值約26%。
若把比較範圍擴大至各國，Yu計算後認為，1美元只應兌62.18日圓，顯示匯市大幅低估日圓。相較之下，根據各國麥當勞漢堡價格編製的大麥克指數，推算匯價為1美元兌80.30日圓。
Yu說：「如果目標是讓日圓購買力和高所得國家看齊，這項指數顯示，日圓必須大幅升值。」
日本和美國政府日前採取15年來最強力的干預行動，試圖推升跌至40年低點的日圓。不過，干預帶動的升幅目前已回吐一半。
日圓疲弱使日本民眾出國旅遊及購買進口商品的費用高得嚇人，國內餐飲、服務和消費品價格上漲，也加重生活負擔。
Yu說：「如果日本一份炸豬排咖哩飯或一碗拉麵都貴得難以負擔，要求政府改變政策的聲音可能愈來愈大。」
不過，這類指數只能做為簡單的購買力比較。各地售價仍會受到工資、店租、原料、稅負和企業定價策略影響，不能單憑一道餐點判定匯率的合理水準。
紐約梅隆銀行資深策略師Geoff Yu認為，相較於大麥克指數，平價連鎖店的咖哩飯更能反映日圓貶值對日本民眾日常消費與實際購買力的影響。 日本官網顯示未稅960日圓、含稅1,055日圓，換算約新台幣214元；台灣售價為270元，若要拉平價格，日圓兌新台幣約需升值26%。 Yu估算1美元只應兌62.18日圓，顯示市場大幅低估日圓；相較之下，大麥克指數推算約為1美元兌80.30日圓，兩者都指向日圓偏弱。
精華 FAQ
紐約梅隆銀行資深策略師Geoff Yu認為，相較於大麥克指數，平價連鎖店的咖哩飯更能反映日圓貶值對日本民眾日常消費與實際購買力的影響。
日本官網顯示未稅960日圓、含稅1,055日圓，換算約新台幣214元；台灣售價為270元，若要拉平價格，日圓兌新台幣約需升值26%。
Yu估算1美元只應兌62.18日圓，顯示市場大幅低估日圓；相較之下，大麥克指數推算約為1美元兌80.30日圓，兩者都指向日圓偏弱。
上一則
最高400億美元 快時尚希音赴港IPO 估值比4年前縮水7成
下一則