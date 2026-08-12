越南看齊南韓 扶植本土財閥

越南 正試圖複製南韓 的「財閥」模式，扶植出實力雄厚、業務多元的民間企業。構想是，優先讓有望成為「財閥」的企業，承包政府大型建設計畫，讓這些本土企業，帶動國家下一波經濟成長。

越南以往大建設標案都交給國營企業，蘇林上任後推動官僚體制與經濟改革，當局去年發布強化民營部門的「第68號決議」（Resolution 68）法令，目標在2030年前扶植至少20家能夠參與全球價值鏈的大型企業；同時將民營部門提升為「國民經濟最重要的驅動力量」，計畫將民營企業數量增加一倍至200萬家。

亞洲開發銀行（ADB）駐越南首席經濟學家阮巴雄表示，「第68號決議」似乎多少受到南韓財閥模式的啟發。財閥體系是南韓1960年代開始快速工業化的關鍵。首爾當局透過各種優惠措施、低成本融資與稅務減免，鼓勵業務多元、由家族控制的大型企業集團發展。這些企業集團受到嚴格的出口目標約束，徹底改變了南韓經濟，但同時也造成壟斷。

「第68號決議」發布後，億萬富豪范日旺的企業集團Vingroup，已贏得至少兩條高速鐵路的興建標案。