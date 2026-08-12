日本NEC集團 設AI無人部門 人只負責決策與品管

日本 科技集團NEC成立了新部門，所屬職員全是AI代理，人類只負責最終決策與品質管控，以全力轉型為AI原生企業。

新部門的組織架構分為四層，最高階層是「AI部門主管」；接著是「AI理事會」，會從商業角度評估整個組織；再來是「AI經理」監督日常運作；最後是「AI職員」，執行個別的實際任務。這是NEC的正式企業部門，一如人力資源部、法律事務部等。

該部門的17個AI代理各有不同工作，一個每天早上更新銷售支援的面板、一個設法從會議紀錄找出潛在的營運問題。部門的第一個任務是製作全公司上下的商業分析資料，以供主管會議時使用。部門的最終任務是分析客戶資料，乃至於擘劃銷售策略、找出感興趣的領域與挑戰。

要是其他部門請求協助改善業務或解決問題，AI部門能生成新AI代理來回應。每個AI代理都受過NEC企業行為準則的預備訓練，會在此一架構內作業。所有AI活動都受到人類的即時監控與確認，而且最終的表現評鑑、關鍵決策、品質檢查，也由人類進行。

NEC事先展開了大約一個月的概念驗證測試，證實了AI自主作業的效果、及人類最終檢查的重要性，才決定正式成立這個部門。此舉顯示企業使用AI，從導入作業工具，進展到改變組織架構。NEC給予AI正式職稱與明確職責，實現混合式組織管理，在清楚區分責任歸屬的同時，也結合了AI處理速度與人類判斷。

日本人口老化、勞動力短缺，面臨長期勞工不足的問題，促使企業讓更多流程自動化，並運用數位工具來維持生產力。