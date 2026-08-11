巴拿馬運河2原因塞爆 貨櫃輪砸400萬元插隊

巴拿馬運河插隊費飆至400萬美元。示意圖。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 伊朗戰事改變能源航線、聖嬰造成水位下降，讓巴拿馬運河船位拍賣價格飆升；貨櫃輪砸400萬美元插隊，排隊與限載壓力同步加劇。

伊朗 戰事改變能源運輸路線，加上聖嬰現象造成巴拿馬運河 水位下降，船位拍賣 價格急升。Seaspan Benefactor號貨櫃輪為取得優先通行資格，支付400萬美元，金額超過此前7天均價的兩倍，接近歷史最高紀錄。

船位價格因船閘規格而有差異。根據金融時報，本月迄今，常用船閘的每日拍賣均價約110萬美元，是去年同期的16倍以上；若只看可容納大型船舶的船閘，近幾週平均價格高達250萬美元。運河管理局表示，部分船舶因特定市場需求，拍賣出價超過100萬美元，反映的是暫時性市場波動。

通常，經常使用巴拿馬運河的船公司會以遠低於拍賣均價的固定費率預訂船位。未預訂船位的船舶則可參加每日拍賣，得標後繞過一般隊伍，優先通行；這類船舶最多約占整體運河通行量的30%。伊朗戰爭造成荷莫茲海峽關閉，曼德海峽交通也大幅受限，迫使亞洲買家轉向採購美國墨西哥灣沿岸的原油與石油產品，推升了對巴拿馬運河的需求。

這條運河壅塞已明顯加劇。載運液化石油氣、液化天然氣、原油及精煉油品的新巴拿馬型船舶，目前必須排隊10天。對太平洋前往大西洋的航程而言，這是5月以來最長的等候時間。8月3日共有113艘船等待通行，遠高於1月2日的40艘。

水位下降與維修限制也加重問題。為運河供水的人工湖加通湖（Gatun Lake），水位低於1965年至2022年的平均值，未來幾個月預料將進一步下降，而且12月還將進入乾季。運河管理局已收緊船舶吃水限制，迫使船隻減少載貨量；部分巴拿馬型船閘的允許吃水深度，將在9月3日前由通常的50英尺降至47.5英尺。而影響新巴拿馬型船舶的船閘維修預計持續至9月。

Argus美洲貨運定價主管葛里菲斯（Ross Griffith）表示，水位在5月至12月原本不該持續下降，今年情況可能比2023年更糟。