全球創投資金瘋AI 第2季投資2,274億美元 國防、太空科技也升溫

KPMG發布2026年第2季創投報告。（路透）

KPMG安侯建業11日發布《2026年第2季創投脈動：全球創業投資分析（Venture Pulse）》報告指出，2026年第2季全球創投市場完成8,440件交易，投資金額達2,274億美元，雖較第1季歷史新高的3,329億美元回落，仍寫下史上第二高單季紀錄。市場資金持續向AI等高成長科技領域集中，其中美國AI公司Anthropic 單季募資650億美元，成為全球最大創投交易。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師高鈺倫表示，從區域來看，美洲持續主導全球創投市場，第2季吸引1,500億美元資金，其中美國就占1,449億美元。亞洲則以508億美元居全球第二，並創2021年第4季以來單季最佳表現；歐洲投資金額則為256億美元。

企業創投（CVC）也維持強勁動能，第2季參與投資總額達1,491億美元，顯示大型企業持續透過策略投資布局未來科技。

儘管全球經濟及地緣政治仍存在不確定性，第2季創投市場在多筆超大型AI交易帶動下，資金明顯集中於具技術優勢及長期成長潛力的企業。除了Anthropic募資650億美元外，Project Prometheus完成120億美元融資，中國AI公司DeepSeek也募得74億美元；中國StepFun與ByteDance則分別完成25億美元及30億美元融資。

AI投資熱潮也開始從大型語言模型向實際應用延伸。KPMG指出，投資人正積極布局AI與不同產業結合的應用場景，投資重心逐步從模型開發，轉向能實際提升生產力、創造商業價值的解決方案，顯示AI投資正進一步走向產業化。

除了AI，地緣政治風險升高，也讓國防及太空科技成為另一波資金焦點。隨各國強化自主防衛能力及關鍵技術主權，美國國防科技公司Anduril Industries第2季募資50億美元，芬蘭太空情報公司ICEYE募資12億美元，歐洲也出現多起無人系統、國防軟體、太空及衛星技術投資案。過去相對敏感的國防科技，如今逐漸成為主流創投投資題材。

退場市場同樣出現大型交易。報告指出，SpaceX第2季於那斯達克完成史上最大IPO，募資750億美元，在超額配售權全數行使後，募資總額進一步達857億美元，估值一度達1.9兆美元。市場也持續關注Anthropic與OpenAI後續上市進程，大型AI企業的退場活動，預料將持續影響全球資本市場及創投生態。

展望第3季，KPMG認為，全球創投市場仍將延續「AI引領、戰略科技加速、資本聚焦」三大趨勢。隨AI從模型開發走向產業應用，投資焦點可望進一步延伸至機器人、具身智慧、自主系統及產業專用AI，投資人也將更重視企業能否規模化落地、提升生產力並創造可持續的商業效益。

另一方面，在地緣政治局勢持續緊張下，國防科技預料仍將維持高度活躍，自主載具、無人機、國防軟體、太空通訊及衛星情報等領域可望持續吸引資金；金融科技在拉丁美洲及非洲仍具發展潛力，健康科技與生技領域投資動能則有望維持穩定。