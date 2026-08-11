法國禁未事先取得同意的行銷電話 摩洛哥卻可能因此丟5萬份工作

法國11日起禁止未事先取得同意的行銷電話。圖為巴黎街頭。（美聯社）

法國周二（11日）起全面禁止未經同意的的電話行銷。沒有事先獲得消費者的書面同意，企業不得再透過電話推銷商品或服務，除非來電涉及既有合約。此舉徹底翻轉了過去「預設同意」接聽行銷電話的做法。以往消費者必須主動登錄政府的拒接名冊Bloctel，表達拒接意願，但企業經常忽視這份名冊。

紐約時報 報導，國會報告顯示，法國有97%民眾對日益增加的推銷電話感到困擾。消費者權益團體稱，新法是一項歷史性措施，應能終結法國人長期忍受的騷擾。

個人違法最高可罰7.5萬歐元（8.6萬美元），企業最高可罰37.5萬歐元。若以弱勢族群為推銷對象，行為人最高可處5年徒刑及50萬歐元罰款。法國議員表示，來自海外的此類電話同樣違法，政府須與電信業者合作，從技術上封鎖詐騙電話。

但商業組織認為，新法將增加企業取得並保存客戶書面同意證明的行政負擔，也擔心國內外不肖業者造成不公平競爭。

另外，由於法國是摩洛哥電話行銷公司的重要市場，摩洛哥官員估計，這項禁令可能導致摩洛哥流失多達5萬個工作機會。