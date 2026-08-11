李嘉誠再傳出售澳洲能源企業 最多套現21億美元

李嘉誠家族據報啓動出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股。（新華社）

李嘉誠家族據報再度啓動出售海外資產，李嘉誠旗下長江基建（長建）已委託摩根士丹利及巴克萊，啓動出售旗下澳洲 可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股，估值預計介於20億至30億澳元（14億元至21億美元）。若交易成功將成為李嘉誠家族今年以來在澳洲市場最大的一筆資產處置交易，但長建方面尚未作出回應。

中國基金報引述澳洲媒體報導，本次EDL Energy待售資產涵蓋54處設施，總裝機容量為836兆瓦，分布在澳洲（695兆瓦）、美國（130兆瓦）和加拿大 （11兆瓦）。英國和歐洲的少數較小資產已被排除在出售範圍之外。

過去兩周，項目初步售賣資料已發送給潛在購買者，包括各大私募機構及核心基建投資機構，買方需在9月提交非約束性意向報價。消息人士稱，瑞典巨頭EQT Partners、華爾街基礎設施投資者Stonepeak，以及日資背景的Igneo Infrastructure Partners一直在收集市場對EDL Energy的反饋，但尚未聘請買方顧問。

公開資料顯示，EDL Energy主要從事潔淨及可再生電力、可再生天然氣及遠程可再生能源業務，主要客戶包括嘉能可及力拓等。2025年，EDL Energy管理層調整後收入為6.9億澳元，稅息折舊及攤銷前利潤（EBITDA）約2.7億澳元。

EDL Energy年報顯示，長江實業、長建及電能實業三家李嘉誠家族旗下企業通過旗下CK William集團分別持有EDL Energy 40%、40%及20%的股權。

近年李嘉誠家族頻繁出售海外資產套現，2025年7月開始，長和系旗下公司接連出售三個位於英國的重點項目：7月，由長建牽頭的財團，以110億港元出售英國火車租賃業務，交易已於今年1月完成；2026年2月，長建財團再以1107億港元出售英國電網UK Power Networks部分資產；5月初，長和宣布以455億港元出售英國電訊業務Vodafone Three的49%股權。光是以上三項交易，已合計套現約1672億港元。換言之，長和系從這三筆交易中回籠的資金，已接近長建的總市值。

此前，長建董事局主席、李嘉誠長子李澤鉅曾表示，在當前宏觀環境下，集團秉持「現金為王」的審慎策略。