我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

日銀示警通膨升溫風險上升 升息速度可能加快

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

日銀（央行）公布7月會議紀錄，示警通膨升溫風險上升，其中一位政策委員認為日銀升息速度可能加快。但日銀略加鷹派，目前不足以扭轉日圓10日頹勢，顯示干預帶來的提振效果消退。另外，日本6月經常帳逆差為923億日圓（5.84億美元），為17個月來首見逆差，因日本企業支付給外資的股利大增。

根據彭博資訊報價，日圓兌美元10日貶0.8%，報159.06日圓兌1美元，本月表現在G-10貨幣中墊底。有鑑於當局可能增加財政支出等諸多不利因素，日圓疲軟格局不變。但交易員依然慎防官方再次出手干預，特別是11日適逢日本國定假日，日圓可能交投清淡，流動性趨緊，可能會為新一輪干預創造條件。

三菱日聯銀行（MUFG）策略師指出，儘管上周公布的美國非農就業報告意外疲弱，但市場購買日圓的意願預計仍將「維持低迷」，因為市場參與者正等待更多證據，才會對美國聯準會（Fed）的政策前景進行重新定價。

日銀10日公布7月30日至31日會議的意見摘要。

九位政策委員中一人說：「考量基本CPI年增率已逼近2%，如今應比以往更加留意物價漲幅高於預期的風險，因此，升息步調可能快於市場預期。」

另一位主張，全球央行正進入升息階段，日銀應展現防止通膨向上偏離目標的決心，必要時可能採取更大幅度的升息。

這位委員說，日銀「不應堅守固定的升息步調，而須因應海外金融環境變化等因素，採取靈活作法，並討論升息幅度」。

日本財務省同日公布，由於海外投資人大舉投資日本市場，帶動日本企業支付給外資的股利增加，日本6月經常帳因而出現17個月來首見逆差。

精華 FAQ

  • 會議紀錄顯示，日銀對通膨升溫風險更加警戒，部分委員認為基本CPI已接近2%，升息步調可能比市場預期更快，整體立場略偏鷹派。

  • 因市場仍等待更多美國就業與聯準會政策線索，對重新定價日圓意願偏低；加上日本財政支出與流動性因素不利，日圓10日仍跌至159.06兌1美元。

  • 主因是海外投資人大舉投資日本市場後，日本企業支付給外資的股利增加，導致6月經常帳出現923億日圓逆差，為17個月來首見。

日本 央行

上一則

李嘉誠再傳出售澳洲能源企業 最多套現21億美元

下一則

馬斯克預估 星鏈年營收可衝上1兆美元、將占全球傳輸量5成

延伸閱讀

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字
日銀宣布利率維持1% 日圓又走貶 聚焦植田今天談話風向

日銀宣布利率維持1% 日圓又走貶 聚焦植田今天談話風向
美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了

美日暗中聯手干預匯市？日圓剛暴升又貶破160 美財長說被嚴重低估了
日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」