我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大反轉 網紅遭陷害失蹤3年傳遭撕票 警方回應打臉

傅崐萁未現身協商 韓國瑜批病態「把我們當猴子耍」

南韓3大造船廠 布局海上「浮動式」AI資料中心

編譯葉亭均／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
三星重工等南韓造船業者瞄準「海上資料中心」商機。（路透）
三星重工等南韓造船業者瞄準「海上資料中心」商機。（路透）

隨著AI革命引發的電力與土地短缺問題加劇，業界開始指望把AI伺服器部署在海上運作的「浮動式」資料中心，而包括南韓三大造船業者在內的全球造船與離岸產業正積極布局這塊領域。

韓媒BusinessKorea報導，三星重工、HD現代集團等南韓主要的造船企業正陸續與大型電力及工程公司合作，進軍浮動式資料中心市場，使這些大型造船廠逐漸轉型為資料基礎設施的核心基地。

目前，陸上資料中心正面臨嚴峻限制因素，由於伺服器需要冷卻，必須消耗龐大的電力與水資源。在靠近人口密集區地區，資料中心不僅面臨土地價格昂貴，也經常遭遇居民對電磁波與噪音的強烈反彈；若選擇偏遠地區，又會面臨資料傳輸遲滯以及電網接入成本高昂等問題。

浮動式資料中心則因運而生。浮在海上的資料中心可直接利用豐富的深海水資源冷卻伺服器，大幅降低能源消耗與營運成本。此外，浮動式資料中心相對不受陸地法規限制，再加上模組化建造方式，也能大幅縮短交付時間。

三星重工目前是在浮動式資料中心領域布局最快的韓企，與美超微（Supermicro）與電力設備大廠ABB展開合作，近期並與美國專業資料中心開發商Mousterian 簽署浮動式資料中心設計與製造合約。

HD現代集團也跟進行動，近期與法國全球電力基礎設施巨頭施耐德電機簽署合作備忘錄，共同開發浮動式資料中心所需的整合式電力與冷卻基礎設施。

韓華海洋（Hanwha Ocean）則憑藉其海洋工程及環保能源營運經驗，已啟動進軍浮動式資料中心的策略與商業可行性評估。

國際大型科技公司與專業船舶業者也積極推動水下與浮動式資料中心的示範計畫。

精華 FAQ

  • 因為陸上資料中心面臨電力、用水、土地與法規等多重限制，尤其在都市周邊成本高、抗爭多；浮動式方案可借助海水冷卻並降低部分營運負擔。

  • 三星重工、HD現代集團與韓華海洋都已投入評估或合作開發。其中三星重工進度最快，已與Supermicro、ABB及Mousterian展開合作。

  • 其優勢包括可直接利用深海水冷卻伺服器、降低耗能與成本，且較少受陸地法規與土地條件限制；加上模組化建造，整體交付速度也更快。

三星 南韓

上一則

李嘉誠再傳出售澳洲能源企業 最多套現21億美元

下一則

馬斯克預估 星鏈年營收可衝上1兆美元、將占全球傳輸量5成

延伸閱讀

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈

AI熱潮翻轉亞洲空中貨運 航空業者重塑航線 搶卡位半導體供應鏈
Nvidia傳投30億美元入股Lancium AI版圖延伸至電力基建

Nvidia傳投30億美元入股Lancium AI版圖延伸至電力基建
AI晶片買氣爆發 台韓上半年出口額超越日本

AI晶片買氣爆發 台韓上半年出口額超越日本
如何大賣AI晶片給Anthropic使用？FT爆料Google籌組2,000億融資連環扣

如何大賣AI晶片給Anthropic使用？FT爆料Google籌組2,000億融資連環扣

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招

他靠這招5年搭數百趟免費航班 美三大航空公司全中招
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事

華爾街日報：台灣將與中國開戰？答案取決於1件事
謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」

謝賢90歲冥壽 女兒謝婷婷曬珍貴合照「真的真的想你」