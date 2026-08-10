台積電再迎大單 傳微軟計劃明年大幅提高下一代自研AI晶片產量
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科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並洽談委由台積電代工，意味著微軟起步緩慢的自研晶片計畫，正取得進展。
知情人士指出，微軟計劃明年「大幅」提高這款自研晶片的產量，並已與台積電洽談，希望取得可在2027年交付逾30萬顆Maia 300晶片的產能，但相關生產計畫仍可能受到零組件供應，以及與台積電產能協商進展的限制。
微軟Azure Maia部門總經理拒絕向The Information評論具體生產計畫，但表示，微軟最終希望Maia晶片的部署規模能達到數GW。
根據The Information引述知情人士，微軟預計今年秋季發表新一代Maia 300人工智慧晶片，代表其起步較慢的自研晶片計畫開始加速推進。 報導指出，微軟正與台積電洽談代工，希望取得足以支撐Maia 300量產的產能，並為後續大規模部署與交付做好準備。 知情人士稱，微軟計劃明年大幅提高產量，並希望2027年能交付逾30萬顆晶片；官方則表示，最終部署規模目標是達到數GW。
精華 FAQ
根據The Information引述知情人士，微軟預計今年秋季發表新一代Maia 300人工智慧晶片，代表其起步較慢的自研晶片計畫開始加速推進。
報導指出，微軟正與台積電洽談代工，希望取得足以支撐Maia 300量產的產能，並為後續大規模部署與交付做好準備。
知情人士稱，微軟計劃明年大幅提高產量，並希望2027年能交付逾30萬顆晶片；官方則表示，最終部署規模目標是達到數GW。
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