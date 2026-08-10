我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

台積電再迎大單 傳微軟計劃明年大幅提高下一代自研AI晶片產量

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300 AI晶片，並洽談委由台積電代工。（...
微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300 AI晶片，並洽談委由台積電代工。（路透）

科技媒體The Information引述知情人士報導，微軟預計今年秋季發表新一代的Maia 300人工智慧（AI）晶片，並洽談委由台積電代工，意味著微軟起步緩慢的自研晶片計畫，正取得進展。

知情人士指出，微軟計劃明年「大幅」提高這款自研晶片的產量，並已與台積電洽談，希望取得可在2027年交付逾30萬顆Maia 300晶片的產能，但相關生產計畫仍可能受到零組件供應，以及與台積電產能協商進展的限制。

微軟Azure Maia部門總經理拒絕向The Information評論具體生產計畫，但表示，微軟最終希望Maia晶片的部署規模能達到數GW。

精華 FAQ

  • 根據The Information引述知情人士，微軟預計今年秋季發表新一代Maia 300人工智慧晶片，代表其起步較慢的自研晶片計畫開始加速推進。

  • 報導指出，微軟正與台積電洽談代工，希望取得足以支撐Maia 300量產的產能，並為後續大規模部署與交付做好準備。

  • 知情人士稱，微軟計劃明年大幅提高產量，並希望2027年能交付逾30萬顆晶片；官方則表示，最終部署規模目標是達到數GW。

微軟 人工智慧 台積電

上一則

李在明催建光州半導體聚落 5,000億美元投資速度比照熊本

下一則

日銀升息步調恐快於預期 日本經常帳17個月首見赤字

延伸閱讀

減少對Nvidia依賴 微軟最快9月發表Maia 300

減少對Nvidia依賴 微軟最快9月發表Maia 300
美股早盤／中東僵局 四大指數盡墨 微軟跌4% 晶片股挫

美股早盤／中東僵局 四大指數盡墨 微軟跌4% 晶片股挫
整理包／三星估晶片缺到2028年 晶圓代工近期轉盈 消費電子有壓

整理包／三星估晶片缺到2028年 晶圓代工近期轉盈 消費電子有壓
Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%