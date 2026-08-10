我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊空軍一號也是幌子 華郵：川普其實是搭第三架飛機離開土耳其

謝賢長眠地曝光 骨灰安放寶福山 張國榮、沈殿霞都在這

李在明催建光州半導體聚落 5,000億美元投資速度比照熊本

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
李在明（中）6月底宣布「三大躍進計畫」和三星電子和SK集團會長合影。（歐新社）
李在明（中）6月底宣布「三大躍進計畫」和三星電子和SK集團會長合影。（歐新社）

南韓總統李在明周一在檢視大型投資計畫進度的會議上，要求儘速推動預定設於光州軍用機場現址的半導體聚落。

李在明政府6月底公布「三大躍進計畫」，規劃大規模投資半導體生產聚落、實體AI及各地的AI資料中心。這是計畫公布後第二度召開同類會議。

李在明表示，光州半導體聚落應比照日本熊本半導體聚落的速度推進。他要求研擬相關措施，讓光州軍用機場用地能提前用於興建半導體聚落；供電和供水計畫也必須妥善準備，不得延誤。

與會者包括總統府幕僚長姜勳植、總統府政策室長金容範、國務總理韓聖淑、政府部會首長，以及三星電子和SK集團高層。

李在明希望把發展相對落後的西南部地區，改造成全球晶片重鎮。6月底宣布的企業投資計畫總額至少8,800億美元，其中逾5,000億美元將投入光州等湖南地區，興建新的晶片廠。湖南距首爾數百公里，搭車或火車均須數小時，也是李在明所屬執政黨的票倉。

精華 FAQ

  • 他要求儘速推動設於光州軍用機場現址的半導體聚落，並以熊本半導體聚落的進度為參考，強調要讓相關建設盡快落地。

  • 這項計畫被視為帶動南韓西南部發展的關鍵布局，政府希望把相對落後的湖南地區打造為全球晶片重鎮，吸引大量企業投資與產業聚集。

  • 會議除了討論半導體聚落外，也強調供電、供水與土地釋出等配套。企業投資總額至少8800億美元，其中逾5000億美元將投入光州等湖南地區。

李在明 熊本 南韓

上一則

Nvidia攜手6大金融巨頭 籌逾5000億美元發展AI

下一則

台積電再迎大單 傳微軟計劃明年大幅提高下一代自研AI晶片產量

延伸閱讀

韓總統李在明出席舊金山創投交流會 與6公司簽MOU投資新創

韓總統李在明出席舊金山創投交流會 與6公司簽MOU投資新創
李在明拚重啟京元線尋兩韓和平 南韓部門1觀念內訌

李在明拚重啟京元線尋兩韓和平 南韓部門1觀念內訌
股市投資人是最不能得罪的選民？南韓執政黨選情靠KOSPI決定

股市投資人是最不能得罪的選民？南韓執政黨選情靠KOSPI決定
南韓推動三軍官校合併 李在明：三次政變主導者全出身陸軍官校

南韓推動三軍官校合併 李在明：三次政變主導者全出身陸軍官校

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀

查克柏格3億豪艇「不救人」？比救援船更近 卻袖手旁觀
升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗
華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里

華女從北卡隻身到紐約 不到一周病故 8大道華社助魂歸故里
台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘

台灣首富換人 川湖林聰吉身家167億美元超車國巨陳泰銘
不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%

不給小費就漲價？Shake Shack顧客拒付小費 餐點立漲8%