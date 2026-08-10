我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

升空不足90秒突爆炸 中國長征七號改發射失敗

TSA要求在機場刷臉 旅客可以說「不」

英國研擬代幣化黃金監管 防中國搶先機 力保倫敦黃金交易霸主地位

編譯葉亭均／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構。圖為實體金幣與金條。（路透）
英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構。圖為實體金幣與金條。（路透）

英國監管機構正準備為「代幣化黃金」建立監管架構，這是英國推動金融市場數位化計畫的一環，同時也希望維持倫敦在全球黃金交易市場的主導地位。

英國金融時報報導，知悉英國金融行為監理署（FCA）計畫的人士透露，FCA已與包括大型銀行在內的業界人士研議如何監管代幣化黃金，以促進這市場成長。

這些初步討論是英國廣泛推動將大宗金融市場數位化的行動之一，此時正值倫敦在全球黃金市場的主導地位面臨中國挑戰。

代幣化黃金是指創造出代表實體黃金所有權權利的數位代幣。發行機構持有實體金條，做為這些代幣的擔保資產。

其中一名知情人士表示，FCA一直在徵詢市場意見，了解代幣化黃金如何能夠在大宗金融市場中被運用為當成抵押品，預期數月內內將宣布推動相關監管標準。

根據世界黃金協會（ WGC）資料，倫敦目前主導全球黃金市場約70%交易量，但面臨來自中國大陸的挑戰。

一名知情人士說，「來自上海和香港的競爭壓力非常巨大……上海希望成為黃金市場的大宗交易中心」，如果倫敦不透過包括代幣化在內的措施來推動黃金市場現代化，其他市場可能會搶得先機。

知情人士還表示，討論內容包括FCA如何能監管代幣化黃金，因為FCA並不負責監管實體黃金交易。不過，FCA確實會針對以黃金為基礎的衍生品，以及在公開市場上市的黃金相關交易所交易產品（ETP）制定規則。

FCA拒絕置評。

FCA正尋求讓企業能夠在金融市場中運用區塊鏈技術，以提高金融資產交易、結算、清算及託管的速度、效率與安全性。

兩年多前，滙豐推出代幣化黃金產品，目前僅供其香港零售客戶使用。滙豐表示，自產品推出以來，累計交易金額已超過22億美元，交易筆數超過27.6萬筆。

金價1月時曾飆升至每英兩近5,595美元的歷史新高，但隨著市場狂熱情緒消退，目前已回落至約4,300 美元。

精華 FAQ

  • 英國希望藉由監管架構促進代幣化黃金市場成長，並推動金融市場數位化，提升交易、結算、清算與託管效率，同時維持倫敦在全球黃金市場的主導地位。

  • 根據世界黃金協會資料，倫敦目前約占全球黃金交易量的70%，但正遭到中國大陸，特別是上海與香港的強力挑戰，若不加速現代化，可能失去先機。

  • 代幣化黃金是以實體金條作擔保，發行代表黃金所有權的數位代幣，並可作為大宗金融市場的抵押品。滙豐的相關產品已累計交易逾22億美元。

上一則

Sony、台積電傳擬砸1兆日圓 合資在熊本量產新一代影像感測器

下一則

「冰上絲路」避開海運咽喉 中歐首條定期北極貨櫃航線本周啟航

延伸閱讀

人行連續21個月增持黃金 傳將更多黃金存放香港

人行連續21個月增持黃金 傳將更多黃金存放香港
金價守住4,000美元關口 是中國機構投資人的功勞？

金價守住4,000美元關口 是中國機構投資人的功勞？
中國第2季黃金需求大降41%

中國第2季黃金需求大降41%
瑞銀看好黃金後市 明年上半年金價目標上看5,200美元

瑞銀看好黃金後市 明年上半年金價目標上看5,200美元

熱門新聞

大摩本周發布的分析研究，指出AI市場未來幾年可能的三種發展路徑。不管以後是哪種模型成為主力，支持AI模型執行運算、提供服務，做為算力骨幹的公司，都會占據最強而有力的地位。供應伺服器心臟、連結伺服器網路的要角輝達，就是最佳代表。(路透)

大摩：AI三個可能未來 這家公司都是贏家

2026-08-05 11:37
一份最新研究顯示，在每天買賣股票的年輕男性當中，有64%的人自認為失敗者。路透

股票愈玩只會愈灰心喪志？64%每天玩股年輕男性自認「魯蛇」

2026-08-06 13:33
英國金融時報引述知情人士報導，聯準會主席華許表示，若通膨數據火熱，且市場對借貸成本上升的預期隨之升高，對9月升息已做好準備。（美聯社）

FT：華許坦承上任主席犯了一些錯 但對9月升息做好準備

2026-08-07 02:45
摩根大通執行長戴蒙。(路透)

摩根大通CEO戴蒙砸2億美元 要在金山蓋住宅、新總部

2026-08-08 21:35
華爾街知名大多頭預期，美股本月可望再登新高峰，理由之一是市場此時高估了聯準會（Fed）下月升息的機率。（歐新社）

美股8月創新高在望？華爾街大多頭：就等5大利多點火助攻

2026-08-05 07:10
英特爾執行長陳立武。美聯社

英特爾拚再起 光靠川普還不夠 客戶深怕惹惱「這家台廠」

2026-08-06 10:27

超人氣

更多 >
周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場

周星馳、劉嘉玲首映十指緊扣又摟又抱 她一句話笑翻全場
美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉

美國餐飲消費轉保守 華人店家嘆「客人變了」：營業額一直掉
炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感

炒蛋加牛奶「大錯特錯」 名廚教3招做出滑嫩口感
姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光

姜厚任小24歲女友上過「我猜」 自稱台大研究生畫面曝光
明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法

明州男帶頭拆Flock監視器 控侵犯隱私 全國多起效法