7月就業萎縮減輕Fed升息疑慮 下周開盤前先回顧這5件國際大事

記憶體晶片缺貨，連台積電也遭殃。（路透）

美國7月就業意外萎縮，減輕聯準會 （Fed）9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，史坦普500 指數周五再創歷史新高。下周通膨數據和應用材料等科技企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。以下是下周開盤前，最值得回顧的五件國際要聞：

1. 史坦普改寫新高 費半由輝達 領軍周線反攻逾9%

美國7月就業意外萎縮，減輕聯準會（Fed）9月升息疑慮，帶動科技和半導體股反彈，史坦普500指數周五再創歷史新高。下周通膨數據和應用材料等科技企業財報表現，將攸關這波反攻能否延續。

史坦普500指數周五上漲0.6%，今年第26度改寫歷史新高；道瓊工業指數上漲0.3%，漲152點；那斯達克綜合指數上漲1.3%。三大指數周線同步走高。史坦普500上漲3.6%，那斯達克大漲5.2%，雙雙寫下4月以來最佳單周表現；道瓊上漲3%。

半導體股是市場反彈主力，費城半導體指數周五大漲2.6%，本周反彈逾9%，但仍較6月底高點低逾15%。輝達（NVIDIA）本周大漲12%，市值增加5,620億美元，寫下歷來最大單周市值增幅。台積電ADR周五漲0.4%，本周反彈3.9%。

2. 日圓周線仍小貶 美日再干預預期升溫

日圓周五在美國就業報告數據疲弱、美元走軟的牽動下勁升，交易者也密切注意，官方是否準備再度進場干預日圓匯價。

日圓周五升值0.4%，紐約時間下午5時報1美元兌157.76日圓。即使如此，日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。

日圓上周一度逼近1美元兌164日圓，接近40年低點，隨後日本和美國聯手買進日圓，是1998年以來首度同步干預。日圓兌美元本周一在日本最高外匯事務官員三村淳談話後一度急升，連續四個交易日走升，一度見155字頭。美國總統川普和財長貝森特均已證實，上周和日本聯手干預匯市，日美雙方均表示，不排除繼續干預日圓。

3. DRAM大缺貨 傳台積遭波及

記憶體大缺貨，台積電傳掃到颱風尾。科技專欄作家高燦鳴引述知情人士指出，台積電目前手握價值約10億美元的蘋果處理器，卻苦無DRAM，導致整個生產交貨時程卡關，進而牽動蘋果iPhone 18系列新機備貨狀況。

科技專欄作家高燦鳴引述知情人士表示，台積電目前手握價值約10億美元的蘋果處理器，正等待DRAM到貨，才能進行封裝並進到下個生產環節。

蘋果高度仰賴美光作為DRAM供應來源，但也從SK海力士、三星採購DRAM。高燦鳴表示，蘋果與其組裝業者有信心可以滿足首波的新一代iPhone需求，但憂心在零售庫存快速耗盡的同時，網路訂單的等候時間恐大幅拉長。

4. SK海力士計劃擴廠

SK海力士周五已表示，計劃斥資54兆韓元（380億美元），擴建南韓晶片生產設施。將在龍仁興建新的DRAM製造廠，並在清州興建NAND晶圓廠，以因應AI時代日益增加的記憶體需求。

彭博另引述知情人士報導，南韓SK海力士正評估大陸重慶廠的多項方案，包括引進外部投資人以加速成長。

知情人士透露，這家輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商正和顧問公司接洽，協助評估這項事業。若出售部分股權，重慶廠估值可能約為30億美元。

5.美軍艦禁止通行換荷莫茲重開 伊朗提極限要求試探川普

華爾街日報7日報導，伊朗正尋求把禁止美國海軍軍艦通過荷莫茲海峽，納入海峽重開協議，試圖藉此限制美國在波斯灣長達數十年的軍事部署。美方已向調解方表明，不接受伊朗限制海峽航運或收取通行費，相關分歧也使協議遲遲無法完成。

目前談判由位於荷莫茲海峽南岸的阿曼主導。伊朗官員已在磋商期間公開提出禁止美軍艦通行的要求。儘管伊朗在這場持續6個月的戰爭中遭受重大軍事打擊，德黑蘭領導層仍希望利用終戰談判，削弱美國在波斯灣的主導地位。