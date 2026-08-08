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SK海力士擬為重慶NAND封測廠引進投資人 估值上看30億美元

編譯劉忠勇／綜合外電
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SK海力士早在20多年前即進入中國，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓...
SK海力士早在20多年前即進入中國，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓廠。（路透）

彭博引述知情人士報導，南韓SK海力士正評估中國重慶廠的多項方案，包括引進外部投資人以加速成長。

知情人士透露，這家輝達高頻寬記憶體（HBM）主要供應商正和顧問公司接洽，協助評估這項事業。若出售部分股權，重慶廠估值可能約為30億美元。

SK海力士早在20多年前即進入中國，當年和無錫市簽署協議，興建第一座大型海外晶圓廠。重慶廠是SK海力士的大型半導體封裝及測試基地，有助擴大全球NAND快閃記憶體後段製程產能。

知情人士表示，潛在買方可能包括中國基金和業者，SK海力士也可能保留這項資產的少數股權。據報導，相關討論仍處於初步階段，不一定會促成交易。

此外，SK海力士周五已表示，計劃斥資54兆韓元（380億美元），擴建南韓晶片生產設施。將在龍仁興建新的DRAM製造廠，並在清州興建NAND晶圓廠，以因應AI時代日益增加的記憶體需求。

精華 FAQ

  • 報導指出，SK海力士正評估多項方案，希望藉由引進外部投資人加速重慶廠成長，並可能透過部分股權出售，為這項大型封測資產尋求更多資金與合作資源。

  • 知情人士透露，若SK海力士出售重慶廠的部分股權，這座NAND封測基地的估值可能約為30億美元；目前相關討論仍屬初步階段，未必會真的成交。

  • 除了評估重慶廠方案外，SK海力士也宣布將投資54兆韓元、約380億美元，在龍仁新建DRAM廠、在清州興建NAND晶圓廠，以滿足AI時代的記憶體需求。

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