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日圓勁升至157.76 周線仍小貶 美日再干預預期升溫

編譯劉忠勇／綜合外電
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日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。（路透）
日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。（路透）

日圓周五在美國就業報告數據疲弱、美元走軟的牽動下勁升，交易者也密切注意，官方是否準備再度進場干預日圓匯價。

日圓周五升值0.4%，紐約時間下午5時報1美元兌157.76日圓。即使如此，日圓周線仍小幅貶值。美日政府進場干預後，日圓本周走勢劇烈震盪。

道富銀行策略師費里奇（Lee Ferridge）說：「市場預期政府可能干預，因為上次出手時，美元原本就已承受壓力。」他還表示，周五日圓升值看來和官方干預無關，但他說：「順勢推一把總是比較容易。」

美國商品期貨交易委員會（CFTC）周五公布的截至8月4日止一周資料顯示，政府干預有助穩定日圓後，避險基金大幅削減看空日圓的部位。

日圓上周一度逼近1美元兌164日圓，接近40年低點，隨後日本和美國聯手買進日圓，是1998年以來首度同步干預。

上周干預帶來的效果近日逐漸消退，市場因而猜測政府可能再度出手，也可見，干預難以扭轉日圓長期跌勢。美日利差懸殊、日本債務沉重及地緣政治不確定性，仍持續壓低日圓。美日官員已警告投資人，必要時將堅決繼續支撐日圓。

摩根士丹利策略師周五表示，雖然仍維持日圓「中立」看法，但已轉為偏空。他們預估，除非美日進一步聯手干預匯市，否則日圓兌美元將逐步走貶。

日本銀行上周維持政策利率不變，但隔夜指數交換顯示，日銀9月前升息的機率約為60%。日本最高外匯事務官員三村淳表示，政府將配合貨幣政策因應匯市波動。

日本表示，春季黃金周期間曾三度進場干預匯市、支撐日圓，打破近日連續出手兩次的做法。又增加一波干預，顯然是為了加深對投資人的心理影響。

First Eagle Investments基金經理人艾皮歐（Idanna Appio）周五表示，干預「可以爭取時間，讓政策組合更具可信度，或向投資人傳達更明確的訊息」。她說：「但我不認為單靠干預就能成功。」

彭博分析日銀帳戶後推估，政府7月31日可能動用約340億美元干預匯市、支撐日圓，前一天更砸下約530億美元，若經官方證實，將創歷來最大單日干預規模。

精華 FAQ

  • 因美國就業報告表現疲弱，帶動美元走軟，日圓周五升值0.4%，紐約時間下午5時報1美元兌157.76日圓，終結先前劇烈波動的一部分壓力。

  • 因上周美日聯手買進日圓後，匯價雖短線回穩但效果逐漸消退，交易員認為政府可能再出手支撐日圓，以防其再度逼近歷史低點。

  • 多位分析師認為，干預可暫時穩住市場、爭取政策調整時間，但難以改變日圓長期貶勢；若沒有更多聯手行動，日圓仍可能逐步走弱。

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