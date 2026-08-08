取代中產階級 美國富人躍車市主力 反映這一經濟現象

AI摘要 文章摘要整理： AI行情推升富人財富與買車力道，使美國新車銷售集中於高收入家庭，但牛津經濟研究院認為此趨勢難持續，車市將逐步降溫。

人工智慧（AI）熱潮推升了股市，也帶旺了美國車市，從7月新車銷售年增近5%，換算成年率後達1630萬輛，即可見一斑，但細究後會發現大多購買新車者都是手頭較闊綽人士，富人正取代中產階級成為車市消費主力，充分反映美國的K型經濟現象。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）估算，近幾個月，美國收入前20%的民眾，貢獻超過50%的新車銷售。另據Cox Automotive數據，同一群體在2020年新冠疫情爆發前，占新車銷售的比重，僅為30%。

新車銷售集中在年收入逾15萬美元的高收入家庭，反映所謂K型經濟現象，也就是富人引領經濟火車頭，窮人只能掙扎搶搭最便宜座位。

美國富人多半大量投資股票，因而成為這波AI行情的大贏家。

其退休金與投資組合價值大幅攀升，造就新一批401（k）百萬富翁。此外，今年的退稅金額高於往年，也助推汽車銷售。

今年初，美國新車銷售預期相當保守，受累於車價與車貸利率高漲、勞動市場疲弱，加上川普關稅又來攪局。川普政府也已結束對電動車的7500美元稅務優惠。

不過，各家車廠為因應買氣可能滑落，紛紛祭出其他優惠，並試圖控制車價。

例如，福斯、本田 、豐田 等受到關稅影響的外國車廠，目前在美國的車輛售價甚至略低於去年，反映出他們為避免流失美國市占，並未把關稅成本轉嫁給消費者。

儘管電動車銷售在稅務優惠屆期後銳減，但油電車需求不減反增。美國5月油電車占新車銷售的比率攀升至17.4%，較推升油價的伊朗戰爭爆發前，勁增逾三個百分點；幾年前，油電車的銷售比重僅6%。

然而，牛津經濟研究院認為，美國新車買氣不會持續暢旺，原因包括，油價與春季相比仍屬高檔，大額退稅的效應也正在遞減，單憑富人的消費力道，不足以支持目前的銷售動能。在不久之前，美國中產階級才是車市消費主力。

此外，外國車廠可能無法持續吸收關稅成本。牛津經濟研究院美國經濟學家茲威默在報告中寫道：「我們認為，車廠會逐步將成本轉嫁給消費者。」

因此，牛津經濟研究院預期，美國新車銷售將很快降溫。