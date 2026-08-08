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馬斯克將建先進AI晶圓廠 SpaceX與特斯拉初期砸168億

編譯葉亭均／綜合報導
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馬斯克的SpaceX與特斯拉初期將砸168億美元，興建名為Terafab的先進A...
馬斯克的SpaceX與特斯拉初期將砸168億美元，興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

馬斯克旗下SpaceX與特斯拉將在德州投資建設Terafab AI晶圓園區，結合自備電力、垂直整合製造與英特爾合作，以支援旗下龐大算力需求。

美國富豪馬斯克的太空公司SpaceX與電動車公司特斯拉（Tesla）初期將投入168億美元，在美國德州格萊姆斯郡（Grimes County）興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區，同時還計畫自建天然氣發電廠以支援電力，而且開始為Terafab開出記憶體製程整合工程師的職缺。

在目前全球晶片供應吃緊的情況下，SpaceX、特斯拉未來數年預估將需要超過1 TW的算力，因此興建Terafab目標是縮小上述供需差距。

SpaceX 6日在官網發布聲明表示，未來擴建階段可能使整體投資金額大幅增加，該園區預期雇用至少3000人。

另一方面，負責SpaceX能源與資料中心開發的崔特爾（Riley Trettel）5日在格萊姆斯郡一場公開會議中表示：「我們將自備電力。我們將興建天然氣發電廠，也會建置大規模電池儲能系統，以儲存電力。」

馬斯克近年持續深化旗下企業的AI整合布局。今年稍早，SpaceX收購了他創立的AI新創公司xAI，交易重點是打造太空資料中心；隨後，合併後的新公司於6月完成史上規模最大的首次公開發行股票（IPO）。

Terafab工廠規畫占地約1億平方英尺、採垂直整合設計，將在同一座廠房內完成先進邏輯晶片與記憶體晶片的製造、封裝及測試，生產支援Tesla Optimus人形機器人與Cybercab自駕計程車所需的處理器，以及供SpaceX太空資料中心使用的高效能晶片。

5月的文件顯示，SpaceX最初提議投入550億美元建設Terafab；若後續擴建計畫全部完成，總投資金額將提高至1190億美元。

為推動這項計畫，SpaceX今年稍早已與英特爾敲定合作。英特爾正積極擴展晶圓代工業務，做為公司重振計畫的重要一環。

特斯拉今年4月已在自家德州超級工廠北園區動工興建一座研發中心，做為Terafab計畫的前期試驗計畫。

Terafab所在地鄰近吉本斯溪水庫，兩家公司計畫使用該水庫的水源進行工業運作，而非抽取當地地下水。

事實上，馬斯克及其企業早已深耕德州能源市場。特斯拉除了生產大型電網級儲能設備Megapack外，也在休士頓西部設有Megapack工廠。

崔特爾最後說：「我們將會幾乎立刻啟動這項計畫。我們需要開始土木工程、打好地基，並全力推進建設。」

精華 FAQ

  • 兩家公司將在德州格萊姆斯郡興建名為Terafab的先進AI半導體製造園區，初期投入168億美元，後續若擴建完成，總投資可能升至1190億美元。

  • Terafab採垂直整合模式，將在同一廠區完成先進邏輯與記憶體晶片的製造、封裝及測試，供Tesla Optimus人形機器人、Cybercab自駕計程車，以及SpaceX太空資料中心使用。

  • SpaceX表示將自建天然氣發電廠與大規模電池儲能系統，確保園區供電穩定；同時已與英特爾合作推進晶圓代工能力，並預計雇用至少3000人。

SpaceX 特斯拉 馬斯克

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