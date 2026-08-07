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外資影響力降 亞洲各國投資人漸成股市撐盤要角 翻轉權力平衡

編譯簡國帆／綜合外電
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亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源。（路透）
亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源。（路透）

在亞太企業7月發股籌資額創紀錄之際，亞洲各國國內投資人正逐漸成為股市的主要資金來源，日漸壯大的中產階級把儲蓄從黃金與不動產，轉向股市，對外資動向的敏感度降低，也翻轉了亞洲市場的權力平衡。

彭博資訊彙整的數據顯示，亞太企業7月透過首次公開發行股票（IPO）、配售及大宗交易，籌得逾830億美元，為歷來單月新高，且動能延續到8月，企業迄今已發行價值約70億美元的股票。

在此同時，亞洲投資人對股票的興趣也轉濃。各國政府都在鼓勵家庭承擔更多風險，印度日本南韓正推動改善公司治理並提高股東報酬，以強化股票投資的吸引力，民眾紛紛投資共同基金、指數型基金（ETF）及個股。里昂證券（CLSA）新加坡首席股權策略師雷德曼（Alexander Redman）形容，「股票投資文化正在萌芽」。

金融數據供應商EPFR的資料顯示，總部設於亞洲新興經濟體的基金2022-2025年共投入5,570億美元於其股市，是此前四年總和的七倍多。相較下，外資基金同期的投入額則銳減81%至260億美元。

這種轉變意味著台灣、印度、越南等股市對外資動作的敏感度降低。印度股市市值已超越英國和法國，成為全球第五大股市。台灣的證券戶數量達1,450萬戶，相當於人口的62%，另據HSC戰略市場研究公司，去年印尼國內投資人的交易量占比達70%。

一般散戶的影響力將與日俱增。經濟合作發展組織（OECD）預估，到2030年時，全球65%的中產階級將生活在亞洲。大華銀行（UOB）去年的報告指出，亞洲私人財富的全球占比過去25年來已從6%攀升至21%，到2029年時可能再提高到25%，價值達99兆美元。

在亞洲股市和其他部分股市中，去年即使外資撤資，大盤股市指數依然上漲。摩根大通全球新興市場股票策略共同主管巴特拉（Rajiv Batra）說，在亞洲市場開盤時，當地投資人的股票買盤正「在歐洲市場開盤前，奠定（股市）基調」。

但這項改變也有其風險，引發對估值過熱和投機炒作的疑慮。當地投資人可能讓資金進一步集中在該國龍頭企業與熱門產業，提高行情逆轉時的脆弱性。

同時，外資賣壓也依然帶給亞洲股市打擊，印度和印尼股市今年來便因為國際油價上漲、匯率貶值及缺乏人工智慧（AI）相關個股，陷入困頓。

精華 FAQ

  • 因為亞洲各國國內投資人投入股市的資金大增，已逐漸取代外資成為主要撐盤力量，讓市場對外資進出不再那麼敏感。

  • EPFR資料顯示，2022-2025年總部在亞洲新興經濟體的基金投入股市達5,570億美元，是前4年總和的7倍多，外資同期則減少81%。

  • 正面是股市在外資撤退時仍有支撐，負面則可能推高估值、放大熱門股集中度，若行情反轉，市場也會更容易出現劇烈波動。

南韓 日本 印度

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