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日圓已回吐近半數干預升幅 市場警戒美日第二輪保衛戰開打

編譯簡國帆／綜合外電
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日圓本周已回吐先前美日聯手干預匯市後的近半數升幅。（歐新社）
日圓本周已回吐先前美日聯手干預匯市後的近半數升幅。（歐新社）

日圓本周已回吐先前美日聯手干預匯市後的近半數升幅，引發市場揣測東京與華府當局可能再次出手，開打第二輪日圓匯率保衛戰。

日圓兌美元7日盤中遊走平盤，報158.40日圓兌1美元，比日圓7月24日觸及的163.94日圓低點，升值3.3%。美日上周聯手干預匯市後，曾拉抬日圓在3日盤中觸及的155.23日圓高點，形同拉抬5.3%，但最新報價顯示日圓匯價已回吐美日干預匯市後的近半數升幅。

日圓匯率回落，凸顯當局干預匯市行動要扭轉日圓長期貶勢的局限，因為美日利差仍大、日本債務負擔依然沉重，且地緣政治不確定性揮之不去，都對日圓造成壓力。豐田汽車等日本大型汽車製造商最新財測所假設的日圓匯率，大多介於155-160日圓之間，接近干預前的水準，凸顯日本車廠認為干預匯市只是對日圓的極端波動踩煞車，而非改變前進方向。

美國和日本官員都已警告投資人，必要時將繼續採取行動支撐日圓。

新加坡華僑銀行策略師沈慕祥認為，美日「再次干預的可能性很高，尤其是在美元兌日圓接近160日圓之際」，「干預要有效，需要日本央行加快升息，或出現有利聯準會（Fed）寬鬆貨幣政策的環境」。市場預期，日本銀行（央行）9月前升息的機率約60%。

日本財務省7日公布的第2季數據顯示，在4月30日-5月6日的黃金周假期期間，三度干預匯市以支撐日圓，尤其4月30日的干預操作規模達6.28兆日圓（396.4億美元），為歷來最大規模的干預行動，之後於5月4日砸下7,800億日圓，5月6日再砸4.68兆日圓。

日本之前已披露4月28日-5月27日期間干預操作規模為11.7兆日圓，最新資料詳細列出每日數據。

彭博資訊分析，日本在春季干預匯市、以及上周與美國聯手干預匯市後，國際貨幣基金（IMF）規則下的今年干預額度，可能已用盡，意味著日本在2027年初之前可能都無法再干預。但也有投資人質疑，在美國總統川普重返白宮後，過去的規範是否仍有約束力。

精華 FAQ

  • 因為日圓在美日聯手干預後，很快又回吐近半數升幅，匯價再度逼近160日圓關口，讓市場懷疑當局可能再次進場支撐日圓。

  • 美日上周聯手干預後，日圓在3日盤中一度升至155.23日圓兌1美元，較7月24日低點163.94日圓明顯反彈，但隨後又部分回落。

  • 分析師指出，美日利差仍大、日本債務負擔沉重，加上地緣政治不確定性持續存在，若沒有日本央行加快升息或Fed轉向寬鬆，干預效果有限。

匯率 華府 日本

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