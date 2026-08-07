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日圓吸引力減弱 歐元、瑞士法郎成融資貨幣

編譯黃淑玲／即時報導
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美國與日本不久前聯手干預，迅速拉抬日圓兌美元匯價，使日圓融資吸引力削弱，但這次新興市場利差交易（carry trade，又稱套利交易）反應相對溫和，顯示投資人逐漸降低對日圓的依賴，轉而利用歐元與瑞士法郎等貨幣做為買進新興市場高收益資產的融資來源。

前次日圓急升是在2024年8月，當時造成利差交易平倉潮，導致全球市場劇烈震盪。彭博資訊彙編的「新興市場外匯套利風險溢價指數」在那時一度大跌4%。近日的日圓猛漲，該指數截至5日只跌約1%，與G10貨幣類似基準指標跌幅大致相同，展現韌性。

歐元成為頗具吸引力的融資貨幣，因為歐元區基準利率2.25%，低於Fed的3.5%至3.75%政策利率區間。

富國銀行（Wells Fargo）則是正在做空低收益的瑞郎、做多日圓。他們認為，儘管日銀步調很慢，日圓殖利率仍會高於瑞郎的超低水準。

高盛上月指出，目前利差交易擁有逾20年來最佳環境，但提醒投資人應審慎挑選「做多標的與融資貨幣」，留意各地市場動態以防在地因素侵蝕投資報酬。高盛偏好的已開發市場融資貨幣依序為：瑞士法郎、歐元及加幣。

摩根士丹利策略師本周對客戶說，日圓未來仍有再受官方干預升值的風險，因此支持投資人將融資貨幣轉向歐元與瑞郎。

精華 FAQ

  • 因投資人已逐步降低對日圓的依賴，改用歐元與瑞士法郎等低收益貨幣作融資來源，因此日圓急升對新興市場利差交易的衝擊明顯小於去年8月。

  • 歐元區基準利率2.25%，低於Fed 3.5%至3.75%的政策利率區間，利差仍具吸引力，使投資人能以較低成本借歐元去配置高收益資產。

  • 高盛認為套利環境仍佳，但要慎選做多標的與融資貨幣，偏好瑞郎、歐元與加幣；摩根士丹利則指出日圓仍有干預升值風險，支持轉向歐元與瑞郎。

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