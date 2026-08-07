日圓吸引力減弱 歐元、瑞士法郎成融資貨幣

美國與日本 不久前聯手干預，迅速拉抬日圓兌美元匯價，使日圓融資吸引力削弱，但這次新興市場利差交易（carry trade，又稱套利交易）反應相對溫和，顯示投資人逐漸降低對日圓的依賴，轉而利用歐元與瑞士 法郎等貨幣 做為買進新興市場高收益資產的融資來源。

前次日圓急升是在2024年8月，當時造成利差交易平倉潮，導致全球市場劇烈震盪。彭博資訊彙編的「新興市場外匯套利風險溢價指數」在那時一度大跌4%。近日的日圓猛漲，該指數截至5日只跌約1%，與G10貨幣類似基準指標跌幅大致相同，展現韌性。

歐元成為頗具吸引力的融資貨幣，因為歐元區基準利率2.25%，低於Fed的3.5%至3.75%政策利率區間。

富國銀行（Wells Fargo）則是正在做空低收益的瑞郎、做多日圓。他們認為，儘管日銀步調很慢，日圓殖利率仍會高於瑞郎的超低水準。

高盛上月指出，目前利差交易擁有逾20年來最佳環境，但提醒投資人應審慎挑選「做多標的與融資貨幣」，留意各地市場動態以防在地因素侵蝕投資報酬。高盛偏好的已開發市場融資貨幣依序為：瑞士法郎、歐元及加幣。

摩根士丹利策略師本周對客戶說，日圓未來仍有再受官方干預升值的風險，因此支持投資人將融資貨幣轉向歐元與瑞郎。