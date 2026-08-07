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國際金價強彈 觸4300美元 分析：2關鍵或上攻4500美元

記者戴玉翔黃于庭／綜合報導
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國際金價近日強勢反彈，6日盤中一度站上每英兩4300美元。（路透）
國際金價近日強勢反彈，6日盤中一度站上每英兩4300美元。（路透）

國際金價近日強勢反彈，6日盤中一度站上每英兩4300美元。富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，金價回升主要受到美元走弱及資金回流兩大因素帶動，若能站穩4300美元，接下來上看4500美元。國泰資產管理／國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，4000美元左右應是金價底部，若要上攻須觀察油價、聯準會（Fed）升息預期兩大重點。

羅瑋分析，近期美元指數自約102回落至99附近，由於黃金以美元計價，美元轉弱讓先前已回落至低檔的金價獲得反彈空間；另一方面，中東情勢較先前和緩，油價回落，加上股市先前劇烈震盪，原先AI科技股吸引大量資金，如今市場出現板塊輪動，部分資金認為黃金來到相對低點，因此選擇逢低加碼，也是推升金價重要原因。

對於後市，羅瑋認為，金價在3800美元具相當強支撐力道，要跌破3800美元有一定難度，可視為現階段重要底部區間，若金價能站穩4300美元，下一個觀察目標將是4500美元。

不過，8月底至9月仍有許多不確定因素，包括美伊談判結果，以及主要央行9月貨幣政策方向，若主要央行升息，將對黃金形成壓力，也會增加金價續漲難度。

林啟超分析，這波金價上漲主因有二，一是中東局勢降溫，導致西德州原油價格與美債殖利率下跌，牽動美元指數下滑，二是日本財務省進場干預匯市，使得日圓升值、美元指數受到壓抑。此次金價上漲與今年4月底日本財務省進場干預匯市時雷同，兩次都有國際油價受地緣政治降溫因素下跌及匯市干預因素，影響金價主因在於美債殖利率與美元偏高時，金價容易受到壓抑，反之則上漲。

不過，林啟超說，由於這兩個支撐金價因素充滿不確定性，因此此次應不會是一路上攻走勢。展望後市，金價在4000美元左右應是底部，去年金價從超過5000美元下跌至今，已有大幅修正，後續若要上攻5000美元，須視油價回落情形及市場對美聯準會升息預期是否明顯減弱，以壓抑美債殖利率與美元指數上揚空間。

精華 FAQ

  • 主要有兩大原因：美元指數從約102回落至99附近，提升黃金相對吸引力；同時股市震盪下資金回流黃金，加上部分投資人趁金價回落逢低布局，推升價格反彈。

  • 羅瑋認為3800美元具強支撐，4000美元附近可視為底部區間；若金價能站穩4300美元，下一步可觀察4500美元。林啟超則認為4000美元左右是底部，但上攻空間仍有限。

  • 最重要的是油價與聯準會升息預期。若中東局勢持續降溫、油價與美債殖利率走低，會壓抑美元並利多金價；反之若主要央行升息預期升溫，金價續漲難度就會增加。

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