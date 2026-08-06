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印度央行 暗示利率5.25%長期不動

編譯黃淑玲／綜合報導

印度央行5日決定維持政策利率不變在5.25%，符合市場預期。即使伊朗戰爭對通膨前景仍具威脅，央行總裁馬爾霍特拉（Sanjay Malhotra）對印度經濟韌性展現信心，暗示利率可以更長時間保持在目前水準。

這是印度央行六人組成的貨幣政策委員會，連續第四次決議讓附買回利率（repo rate）按兵不動，維持中性立場。自美伊2月底在中東爆發衝突以來，印度央行與區域內許多央行不同，一直維持利率不變；期間印尼、澳洲與日本的央行，都升息緊縮貨幣，避免通膨惡化。

馬爾霍特拉在決策說明記者會上表示，印度的成長「具有韌性」、「通膨壓力低」，樂觀看待印度經濟耐得住地緣政治動盪，將會有更強健展現。他說：「強韌的國內需求，製造業與服務業活動維持擴張，以及出口暢旺，一直支撐著經濟成長。這也再度確認了印度為全球成長最快主要經濟體的地位。」

印度央行官員視伊朗戰爭為短暫的供給衝擊，認為對於通膨和匯率的影響，需要有更明確的證據，再採取行動。

例如，能源成本真的上漲到推升了更廣泛的通膨。目前印度經濟成長率在主要經濟體中，依舊名列前茅。通膨率亦仍在央行滿意的2%至6%目標區間，讓印度央行有空間繼續等待。

金融市場現在反映印度央行下次10月召開利率會議決定升息的機率為65%，遠低於這次會議前的100%。

精華 FAQ

  • 印度央行決定把政策利率維持在5.25%不變，這是連續第4次按兵不動，並且持續採取中性貨幣立場，顯示短期內不急於升息或降息。

  • 他指出印度內需強勁、製造業與服務業持續擴張，出口也維持暢旺，整體成長具韌性，同時通膨壓力偏低，因此有空間等待更多明確訊號再調整政策。

  • 由於本次會議後央行態度偏鴿，金融市場對10月升息的預期已降至65%，明顯低於會議前的100%，反映投資人認為短期升息機率下降。

央行 印度 利率

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