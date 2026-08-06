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印度推優惠措施 僑民資金匯回踴躍 激勵盧比

編譯湯淑君／綜合報導
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印度央行表示，自從6月宣布優惠措施吸引海外公民匯款回國後，已吸引408億美元資金...
印度央行表示，自從6月宣布優惠措施吸引海外公民匯款回國後，已吸引408億美元資金回流，超出預期水準。（路透）

印度央行表示，自從6月宣布優惠措施吸引海外公民匯款回國後，已吸引408億美元資金回流，超出預期水準，對央行提振印度盧比的努力大有助益。

英國金融時報（FT）報導，印度當局動用海外僑民存款的舉動十分罕見，1990年至今只用過五次。第一次是在1991年，印度遭遇嚴重收支帳危機，導致政府對外開放限制重重的國內經濟。上次發出這種動員令是在2013年，當時吸引340億美元資金回流，協助印度抵禦「縮減恐慌」（taper tantrum）引發的資本外流。

印度是波灣石油進口大國，最近國幣盧比因伊朗戰爭導致能源價格暴漲而疲軟。今年來盧比對美元貶值6%，是表現最弱的亞幣之一。若匯率持續走貶，印度可能面臨連續三個年度收支帳逆差。

印度財政部長西塔拉曼上月敦促國營銀行，加緊動用廣大僑民的海外存款來救急。放款機構向旅居海外的印度人提供優惠存款利率和槓桿貸款利率，鼓勵他們憑既有現金借更多資金。

巴羅達銀行首席經濟學家薩布納維斯說：「這遠超出我們預期。」他估計，總金額到9月時可能「升向」600億美元，幾乎相當於印度目前外匯存底的10%。

薩布納維斯說，資金流入高於預期，除存款利率非常吸引人之外，另一大因素是容許的槓桿率很可觀——有些銀行提供多達存款金額19倍的槓桿率。

僑民踴躍匯款回國，賦予印度央行更大運作空間。印度央行5日維持基準利率在5.25%不變，儘管在政府調漲燃料零售價後，6月通膨年增率已升抵18個月最高的4.4%。

經濟學家認為，這波資金注入強得出奇。野村印度與日本除外亞洲區首席經濟學家瓦瑪歸功於印度遍布世界各地的僑民人數壯觀，自2013年以來已激增70%至3700萬人。他估計，透過優惠方案回流印度的資金可能上看900億美元。

但印度外匯存底水位並未出現類似幅度的成長。一些經濟學家和交易員推測，央行或許已動用其中一些資金捍衛盧比，並結清一筆6月時跨越千億美元大關的作空美元遠期部位。

精華 FAQ

  • 主要是吸引海外印度人把資金匯回國內，增加外匯供給並支撐盧比匯率，同時減輕因能源價格上升與資本外流帶來的收支帳壓力。

  • 印度央行表示，自6月推出優惠措施後已吸引408億美元回流，明顯高於原先預期，部分分析師甚至估計總額未來可能升至600億到900億美元。

  • 因為資金回流增加了外匯來源，也讓央行在盧比走弱、通膨上升時保有更大調節空間；不過部分資金可能已被用來捍衛匯率並平倉美元遠期部位。

印度 央行 匯率

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