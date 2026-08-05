槓上彭博專欄作家 南韓金融當局：斷頭數字誇大 韓股基本面堅實

南韓FSC駁斥彭博專欄作家任淑莉指稱韓股已不再適合投資的文章。 （美聯社）

針對彭博專欄作家任淑莉（Shuli Ren）以「南韓 已不再適合投資」為題的文章，南韓金融服務委員會（FSC）公開駁斥，表示「部分引述數據與事實不符」。

任淑莉4日在彭博資訊見刊的專欄文章指出，韓股近來劇烈震盪，就連相信全球人工智慧（AI）榮景的投資人，都選擇撤退，並細數南韓政府近來政策的諸多失誤，導致當地股市暴漲暴跌，散戶大失血。文章最後並拿出中國作類比，表示近年來全球資產管理業者抱怨中國不宜投資，一是政府政策失誤，二是漠視投資人，而南韓似乎也出現類似的情況。

不過，FSC反駁，從國內生產毛額（GDP）成長與經常帳來看，南韓經濟基本面比以往任何時候都還堅實，而在AI與半導體產業的前景方面，南韓企業就算在股價觸頂時，預估獲利仍不斷增加，並強調多家海內外投銀仍看好韓股的成長潛力。

至於韓股近期震盪加劇，FSC指出，「確實，6月中旬後波動加劇」，「但已有跡象顯示市場信心正在恢復」，並表示，近來當局已推出限制個股槓桿ETF的舉措，未來也會進一步穩定市場。

FSC也質疑該篇專欄文章所提數據的可信度，例如，遭強制平倉（斷頭）的帳戶數，6月每日均值約為3,000個帳戶，但專欄中的數字卻高達36萬。