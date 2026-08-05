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日本食品大減稅要來了 消費稅率從8%降至1% 但5兆日圓財政黑洞惹議

編譯葉亭均／綜合外電
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日本將批准食品消費稅減稅方案。（路透）
日本將批准食品消費稅減稅方案。（路透）

日本執政的自民黨5日批准大規模食品消費稅減稅方案，雖然此舉旨在安撫選民，卻可能造成每年約5兆日圓（317.2億美元）的財政缺口，加劇市場擔憂對日本政府的財政狀況。

自民黨總務會在5日會議上一致通過首相高市早苗力推的這項方案，預定下午獲內閣批准，並為今年稍晚在國會完成立法鋪路。

根據該計畫，食品與非酒精飲料的消費稅率將從目前的8%下調至1%，為期兩年；同時還將提供額外1%的退稅或補貼，藉此實際上免除食品消費稅負擔。相關措施預定明年4月正式實施，但有關財源如何籌措的細節仍未明朗。

路透分析，這項減稅措施是高市早苗為減輕家庭生活成本上升壓力所提出的核心政策，但也將造成每年約5兆日圓稅收缺口，進一步提高外界要求政府說明將如何填補財政缺口的壓力。

高市早苗上周宣布該方案時，再次承諾不會透過增發公債來支付減稅成本，藉此維持市場信心，但她對具體財源的說法模糊。目前看來，她希望透過檢討稅賦優惠、補貼政策、增加非稅收收入，以及全面改革政府預算編列方式，從現行預算中挪出資金。

她在宣布方案時表示：「兩年後，我將負起全部責任，確保消費稅率恢復至原來的水準。」

日本政府將這次減稅定位為一項過渡性措施，目的是在2029年起導入新補助制度前，協助家庭度過物價高漲時期。

值此之際，日本正面臨不斷擴大的財政支出承諾，包括支持截至2040財政年度、規模達370兆日圓的公共和民間部門合作投資戰略，以及在修訂國家安全戰略後，未來國防支出可能進一步增加。

即使東京與華盛頓近期罕見聯手干預匯市、支撐日圓匯價，但市場對日本財政前景的憂慮仍持續對日圓與日本公債造成壓力。此次聯合干預一度將日圓推升至155.2日圓兌1美元、創三個月新高，但之後已又回落至157.6日圓左右。此外，日本10年期公債殖利率本周最高升至2.87%，引發市場擔憂，未來日本政府的債務利息可能大幅攀升。

精華 FAQ

  • 方案將食品與非酒精飲料的消費稅率從8%降至1%，為期2年，並額外提供1%的退稅或補貼，實際上等於暫時免除食品消費稅負擔。

  • 她希望藉由減稅減輕家庭生活成本上升壓力，安撫選民並支撐消費，同時維持市場信心，因此強調不會透過增發公債來支付相關成本。

  • 路透分析估計，這項措施每年將造成約5兆日圓稅收缺口，加上日本已有龐大支出承諾，可能推升公債殖利率與債務利息，令財政壓力更大。

日本 退稅 高市早苗

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