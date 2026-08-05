路透：因應美出口管制 三星、SK海力士評估中製晶片設備

路透引述3名知情人士報導，三星電子和SK海力士正評估中國中微公司的晶片製造設備，考慮是否用於各自在中國的工廠，以因應美國進一步收緊出口管制的風險。（路透）

路透引述3名知情人士報導，三星 電子和SK海力士正評估中國中微公司的晶片製造設備，考慮是否用於各自在中國的工廠，以因應美國進一步收緊出口管制的風險。不過，三星否認曾測試中微設備，也稱未考慮將其用於中國工廠。

其中2名知情人士表示，2家公司約2年前開始測試中微的蝕刻設備。當時外界對華府 是否會繼續允許三星及SK海力士，把美國晶片製造設備運往中國工廠的不確定性持續升高。

報導稱，目前相關評估尚未促成擴大採用中微設備的決定，但對這家總部位於上海的企業而言，若能獲得全球主要晶片製造商認可，將是難得的商業背書。

報導指，這些測試也凸顯美國科技管制政策的一項矛盾。華府原本希望透過出口限制壓制北京發展半導體產業，但相關措施反而替中國設備商創造機會，使其有望進入設於中國的外資晶圓廠。

三星向路透表示，公司未曾測試中微設備供中國工廠使用，也未考慮這麼做。SK海力士拒絕評論；中微及負責執行美國出口管制的商務部工業暨安全局，則未立即回應置評要求。

2023年，美國商務部將三星與SK海力士位於中國的工廠列為「經驗證最終用戶」（VEU），允許2家公司無須逐項申請許可，即可輸入部分受管制的美國設備；2025年華府方面撤銷相關資格，之後再向2家公司核發2026年度許可，允許其把晶片製造設備運往中國工廠。

知情人士表示，三星與SK海力士仍擔心，未來限制可能不只針對新設備，也可能延伸到中國工廠內既有西方設備的保養、維修或更換。因此2家公司將中國供應商列為備援選項，主要用於維持及升級既有產線，而不是擴大在中國的製造產能。

三星在西安設有NAND快閃記憶體工廠、SK海力士則在大連設有NAND生產設施，並在無錫營運DRAM記憶體工廠。這些中國工廠目前高度依賴應用材料、科林研發等美國企業供應的蝕刻設備。對中微及其他中國半導體設備業者而言，若能通過三星或SK海力士的驗證，將具有重要商業意義。

目前，中國設備商在先進微影及部分檢測系統方面仍落後海外業者，但在蝕刻、沉積、清洗及平坦化設備等領域差距已逐步縮小，價格也通常較低。

研究機構TechInsights副主席哈奇森（Dan Hutcheson）表示，中國設備價格通常比成熟外國供應商的同類產品低20-30%。

知情人士指，中微設備目前已獲長江存儲等中國主要晶片製造商採用，也讓三星與SK海力士更有信心，認為部分系統已成熟到足以進行測試。

報導提及，要進一步打入國際晶片大廠供應鏈，仍面臨驗證程序耗時、服務網路規模較小、智慧財產權疑慮，以及可能承受華府政治壓力等障礙。南韓晶片商是否會把中國設備安裝在本土工廠，也仍不明朗，主要考量包括安全及智慧財產權風險。

德意志銀行估計，北方華創、中微半導體、拓荊科技及盛美上海2026年營收均將超過10億美元。這些企業今年合計可能占中國預估280億美元晶圓製造設備市場的25-30%；若排除微影及量測設備，中國供應商市占率可能接近40%。