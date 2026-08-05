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看準高市打算壯大本土產業 日本新創搶攻軍用無人機

編譯陳律安／綜合報導
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日本新創業者正紛紛搶攻軍用無人機商機，看準日本首相高市早苗正力圖降低對中國製造的依賴、並壯大本國的無人機產業。

日媒報導，搶進無人機領域的本土業者，包括Terra Drone 、Prodrone、ACSL、Eams Robotics。大疆等中國供應商，掌握了日本91%的工業無人機領域，導致日本本國的製造商流失市占，削弱日本生產電池、馬達、感測器、飛行控制器的能力。

Prodrone 7月31日宣布，與東芝（Toshiba）聯手生產攔截無人機，並獲得日本政策投資銀行挹注。這項合作案，結合了Prodrone快速研發與生產各種無人機的能力，以及東芝在軍用雷達及指揮管制系統的專業知識，目標是打造可量產無人機的本地供應鏈。

此舉符合高市政府提振國內無人機生產的方針。高市政府去年12月訂下遠大目標，力拚將國產工業無人機的市占率，從2025年的3%大幅提高至2030年的逾50%，產量目標為8萬架。當局希望在國內生產的一種軍用無人機，是低成本的攔截機種，以應對在俄烏戰爭與伊朗戰爭常見的無人機攻擊模式。

攔截無人機需要目標資訊及導航支援。Eams Robotics已為日本防衛省開發一款攔截無人機原型，直徑約50公分，酬載能力為兩公斤。該公司希望採用美國加州國防科技業者Anduril Industries開發的任務協調系統Lattice。日本海上自衛隊目前正在測試這套系統。Eams Robotics社長曽谷英司表示，正與Anduril洽談潛在合作。

Eams Robotics也說，正與東芝及富士通等類似系統的開發商進行討論，使其無人機能與日本陸上自衛隊協同作戰；同時也正在考慮與烏克蘭無人機及軟體開發商合作，取得授權後在日本生產其產品。

總部位於東京的Terra Drone，正致力為攔截無人機建立日本國內供應鏈。該公司3日宣布，已與一家未具名的日本製造商合作生產電池芯；同時也披露，其比利時子公司Unifly已取得比利時國防部合約，將為軍用無人機供應飛航管理系統。

Terra Drone目前正在開發由人工智慧（AI）導引的攔截無人機。Terra A1外形如火箭，高約50公分，由四具電動馬達驅動，最高時速可達300公里，航程為32公里。這款無人機會根據外部雷達資料接近目標。

精華 FAQ

  • 因高市早苗政府希望降低對中國製造依賴，並扶植本土無人機產業，帶動新創投入軍用攔截機開發，搶占未來軍工需求與政策資源。

  • 雙方將聯手生產攔截無人機，並獲日本政策投資銀行支持。合作結合Prodrone的快速研發能力與東芝的軍用雷達、指揮管制專長，目標是建立本地量產供應鏈。

  • 高市政府希望把國產工業無人機市占率從2025年的3%提高到2030年的逾50%，產量達8萬架，並優先發展可應對戰場無人機攻擊的低成本攔截機。

日本 無人機 高市早苗

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