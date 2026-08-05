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48小時內見分曉 川普：美伊討論非常好 荷莫茲不開就出重拳

荷莫茲不通 油氣業發亂世財 Saudi Aramco淨利大增33%

編譯季晶晶／綜合報導
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美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升石油、天然氣等能源價格大漲。（路透）
美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升石油、天然氣等能源價格大漲。（路透）

美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升石油、天然氣等能源價格大漲，一般民眾和企業多叫苦連天，但油氣業者卻普遍交出亮眼業績，繼埃克森美孚等美國石油業者，全球最大石油公司Saudi Aramco和英國石油公司（BP）上季獲利同樣大增。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）4日公布，上季調整後淨利高達1252億沙烏地里亞爾（約334億美元），比去年同期大增33%，優於分析師預估的315.9億美元。營業活動現金流為254億美元，負債比由第一季底的4.8%升至6.2%。該公司表示，將繼續利用東西輸油管提高供給彈性。董事會並宣布，第二季基本股利維持219億美元，將於未來三個月內發放。

隨著美伊敵對態勢升溫、能源價格上漲，全球石油巨擘第二季普遍繳出亮眼成績。布蘭特原油上季每桶均價約98美元，Aramco表示，上季該公司以每桶108.10美元的價格出售石油，遠高於去年同期的66.7美元。柴油和飛機燃油等其他油品價格也同步調高。

美伊衝突已持續逾五個月，戰火持續向外擴散，近日更波及伊拉克、埃及等國。面對荷莫茲海峽航運中斷，沙烏地阿美利用全長約1,200公里、通往紅海的東西輸油管，繞過荷莫茲海峽，維持每日最高700萬桶的出口量能。

同日BP也繳出亮眼財報，上季淨利57億美元，優於市場預估的50億美元，去年同期僅23.5億美元，今年第一季也不過32億美元。

美國兩大石油業者埃克森美孚、雪佛龍上季獲利更驚人，埃克森美孚淨利達145.3億美元，較去年同期提高超過一倍。雪佛龍淨利為121億美元，比去年同期更成長超過四倍。

川普總統3日在白宮簽署行政命令後就記者對此提問回應：「我不喜歡，他們賺太多錢，由於石油缺貨，他們賺大錢，我不喜歡。」川普進一步說：「我高度支持自由企業，沒人超過我。伊朗戰爭結束後，油價會大幅降低。」「他們賺太多，雪佛龍與埃克森美孚都賺太多，他們應該歸還公眾，最好大降零售消費油價。」

他並再次大聲重申：「我不喜歡！」美國原油價格在美國、以色列2月28日對伊朗發動攻擊後，普遍高於戰前約20%，荷莫茲海峽封鎖期間，每桶價格高於90美元，期間各行各業營運成本提高，通膨情況加劇。

精華 FAQ

  • 主因是美伊衝突使荷莫茲海峽運輸受阻，帶動原油與成品油價格大漲。Aramco上季售油均價升至每桶108.10美元，明顯高於去年同期，推升淨利年增33%。

  • Aramco上季調整後淨利達1252億沙烏地里亞爾，約334億美元，優於市場預期；營業活動現金流為254億美元，負債比升至6.2%。董事會並宣布基本股利維持219億美元。

  • BP、埃克森美孚與雪佛龍也都繳出亮眼獲利，反映高油價讓油氣業受惠。川普則批評這些公司賺太多，認為應讓消費者受惠，並預告戰事結束後油價會下跌。

荷莫茲海峽 沙烏地阿拉伯 石油

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