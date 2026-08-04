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荷莫茲受阻反成大補丸 全球最大石油公司沙烏地阿美Q2狂賺334億美元

編譯季晶晶／綜合外電
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荷莫茲海峽航運受阻推升油市，全球最大石油公司沙烏地阿美第2季調整後淨利達334億...
荷莫茲海峽航運受阻推升油市，全球最大石油公司沙烏地阿美第2季調整後淨利達334億美元，優於市場預期。（路透）

美伊衝突導致荷莫茲海峽航運嚴重受阻，並推升化石燃料價格，帶動全球最大石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）第二季獲利大增，表現優於市場預期。

在4至6月的第2季，沙烏地阿美調整後淨利高達1,252億沙烏地里亞爾（約334億美元），優於分析師預估的315.9億美元。

隨著美伊敵對態勢升溫、能源價格上漲，全球石油巨擘第二季普遍繳出亮眼成績。

美伊衝突已持續逾五個月，戰火持續向外擴散，近日更波及伊拉克、埃及等國。面對荷莫茲海峽航運中斷，沙烏地阿美利用全長約1,200公里、通往紅海的東西輸油管，繞過荷莫茲海峽，維持每日最高700萬桶的出口能量。

沙烏地阿美上季營業活動現金流為254億美元，負債比由第1季底的4.8%升至6.2%。該公司表示，將繼續利用東西輸油管提高供給彈性。董事會並宣布，第2季基本股利為219億美元，將於未來三個月內發放。

精華 FAQ

  • 主因是美伊衝突升溫造成荷莫茲海峽航運受阻，帶動化石燃料價格上漲，讓全球石油公司獲利同步改善，沙烏地阿美因此受惠最大。

  • 該公司第二季調整後淨利達1252億沙烏地里亞爾，約334億美元，明顯高於分析師原先預估的315.9億美元，顯示營運表現強勁。

  • 沙烏地阿美利用全長約1200公里、通往紅海的東西輸油管繞過荷莫茲海峽，仍可維持每日最高700萬桶的出口能量，並強化供給彈性。

石油 荷莫茲海峽 埃及

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