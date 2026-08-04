荷莫茲受阻反成大補丸 全球最大石油公司沙烏地阿美Q2狂賺334億美元

荷莫茲海峽航運受阻推升油市，全球最大石油公司沙烏地阿美第2季調整後淨利達334億美元，優於市場預期。（路透）

美伊衝突導致荷莫茲海峽 航運嚴重受阻，並推升化石燃料價格，帶動全球最大石油 公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）第二季獲利大增，表現優於市場預期。

在4至6月的第2季，沙烏地阿美調整後淨利高達1,252億沙烏地里亞爾（約334億美元），優於分析師預估的315.9億美元。

隨著美伊敵對態勢升溫、能源價格上漲，全球石油巨擘第二季普遍繳出亮眼成績。

美伊衝突已持續逾五個月，戰火持續向外擴散，近日更波及伊拉克、埃及 等國。面對荷莫茲海峽航運中斷，沙烏地阿美利用全長約1,200公里、通往紅海的東西輸油管，繞過荷莫茲海峽，維持每日最高700萬桶的出口能量。

沙烏地阿美上季營業活動現金流為254億美元，負債比由第1季底的4.8%升至6.2%。該公司表示，將繼續利用東西輸油管提高供給彈性。董事會並宣布，第2季基本股利為219億美元，將於未來三個月內發放。