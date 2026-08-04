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惠普、華碩、宏碁採用長鑫存儲晶片 記憶體短缺逼PC廠另找新貨源

編譯季晶晶／綜合外電
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記憶體供應吃緊，惠普、華碩與宏碁已在部分筆電中少量採用長鑫存儲DRAM晶片。（路...
記憶體供應吃緊，惠普、華碩與宏碁已在部分筆電中少量採用長鑫存儲DRAM晶片。（路透）

日媒報導，由於記憶體供應吃緊，惠普、華碩與宏碁已開始在部分入門款筆電中，少量採用中國記憶體廠長鑫存儲的DRAM晶片。這代表長鑫存儲打入全球主要PC品牌供應鏈，但目前採用數量極為有限，且僅用於非美國市場銷售的機型。

長鑫存儲目前將大部分產能優先供應給華為等中國客戶。一名知情人士表示，由於許多企業爭搶DRAM供應，目前無法向長鑫存儲預訂本季以後的產能。

PC品牌為了避免得罪美光、三星、SK海力士三大記憶體龍頭，對採用長鑫產品態度謹慎低調。宏碁不揭露供應商但表示會多元布局；華碩謝絕置評；惠普及長鑫未回應。

知情人士表示，長鑫存儲的DRAM價格並不低於三星等主要業者。

長鑫存儲被美國國防部列入一份被指與中國軍方有關的企業名單，這使得美國企業在採購時有所顧忌。

精華 FAQ

  • 日媒指出，惠普、華碩與宏碁已在部分入門款筆電中，少量採用長鑫存儲的DRAM晶片。這代表長鑫已進入全球主要PC品牌供應鏈，但目前規模仍很有限。

  • 內文指出，這些長鑫DRAM僅用於非美國市場銷售的機型，採用數量也極為有限。PC品牌此舉主要是在供應吃緊下尋找替代貨源，同時避免引發美國市場的採購顧慮。

  • 長鑫目前大部分產能優先供應華為等中國客戶，外界也難以預訂本季以後產能。此外，它被美國國防部列入與中國軍方有關名單，讓美國企業採購時更加保守。

宏碁 惠普 華為

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