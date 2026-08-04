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提高保證金奏效 南韓單一股票槓桿ETF交易量暴跌 散戶炒作潮退燒

編譯葉亭均／綜合外電
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南韓外匯交易室。（美聯社）
南韓外匯交易室。（美聯社）

南韓兩大晶片巨頭連動的槓桿型ETF交易量大幅萎縮，反映南韓當局祭出調高保證金要求等抑制這類產品需求的措施奏效；這些產品曾引發市場近期劇烈波動。

韓國規模最大、追蹤SK海力士的單一股票槓桿ETF，周一成交量降至5,900萬股，為6月4日以來最低；另一檔規模較小、連結三星電子的單一股票槓桿ETF，成交量也跌至5月底上市以來最低。

交易量驟降，正值南韓監管機構上月推出一連串降溫措施之後，包括提高投資人最低保證金要求，以及暫停新的單一股票槓桿ETF上市。這類利用衍生性商品放大報酬的基金，先前引發散戶投資熱潮，使南韓規模約3.7兆美元的股市成為全球波動最劇烈的市場之一。

NH投資證券公司韓股業務副理Peter Park表示：「大型科技股的投機性槓桿交易，無論是做多或做空，都已受到抑制。投資人仍可不受限制地賣出既有持股，但若想建立新的槓桿部位，必須跨越更高的現金門檻，因此散戶透過槓桿進行短線炒作的情況，實際上已經告一段落。」

自7月31日起，南韓當局已將交易槓桿ETF所需的最低保證金，由原本的1,000萬韓元（約7,000美元）提高至 3,000萬韓元（約21,065美元）。此外，監管機構本月稍早也宣布，在市場情況恢復穩定之前，將暫停核准新的單一股票槓桿ETF上市。

儘管如此，作為全球AI投資熱潮風向球的韓國Kospi指數今年迄今仍累計上漲約48%。然而，這波漲勢也伴隨極高的市場波動，在7月，韓股曾創紀錄四度因劇烈波動而觸發熔斷機制、暫停交易。

精華 FAQ

  • 因為這類產品先前吸引大量散戶以衍生性商品放大報酬，造成晶片股與整體市場劇烈波動；監管機構希望透過提高門檻，降低投機性槓桿交易需求。

  • 規模最大的SK海力士單一股票槓桿ETF，周一成交量降至5,900萬股，創6月4日以來新低；連結三星電子的較小型產品，也跌到5月底上市以來最低。

  • 除了把最低保證金從1,000萬韓元提高到3,000萬韓元，監管機構也宣布在市場恢復穩定前，暫停核准新的單一股票槓桿ETF上市，以抑制過熱炒作。

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