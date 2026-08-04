股市投資人是最不能得罪的選民？南韓執政黨選情靠KOSPI決定

南韓KOSPI指數較6月高點崩跌近40%，散戶怒火轉向總統李在明，股市也從重要政績變成執政黨的政治包袱。（美聯社）

韓股近期劇烈震盪，KOSPI指數較6月高點崩跌近40%，大批重押晶片股的散戶慘賠，槓桿部位更面臨追繳保證金。怒火如今燒向總統李在明 ，執政黨2028年國會選舉恐受衝擊。

民調機構Realmeter數據顯示，李在明支持率周一跌至44.5%，接近去年6月上任以來最低。30多歲族群的跌幅最大，一周就大跌7.4個百分點。不少人原想透過槓桿投資累積買房資金，如今受創深重。

一名40多歲、首次進場的女性「投資小白」表示，她把全部儲蓄和丈夫的退休金拿去買股票，目前虧損9%，長年支持民主黨 的她說，「下次選舉不會去投票了」。

明知大學政治學教授申烈（Shin Yul，音譯）表示，散戶的怒火可能讓民主黨「很難」贏得2028年國會大選。他指李在明鼓勵民眾買股，某種程度上是自找麻煩。

李在明曾經是散戶，競選時承諾2030年前長年徘徊2,000點區間的KOSPI升至5,000點，並鼓勵國民將財富從房地產轉向股票。今年6月，KOSPI逼近8,000點時，他仍稱「市場被低估」。

南韓 約有1,500萬人投資股票，接近總人口三分之一。政府5月底首次核准單一股票槓桿型ETF，數周內便吸引逾100億美元押注三星電子與SK海力士。市場反轉後，金融監督院院長李燦鎮公開表示遺憾，監管單位隨即收緊交易門檻。

財長具潤哲周二承諾，將「從根本改善資本市場體質，以減緩股市波動」。但曾被視為李在明重要政績的股市，如今已成為執政黨的政治包袱。