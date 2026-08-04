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SK海力士、SanDisk公布HBF標準 AI儲存新架構成形

編譯劉忠勇／綜合外電
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南韓晶片製造商SK海力士和SanDisk公布業界頭一個高頻寬快閃記憶體（HBF）...
南韓晶片製造商SK海力士和SanDisk公布業界頭一個高頻寬快閃記憶體（HBF）標準規格。（美聯社）

南韓晶片製造商SK海力士發布新聞稿說，該公司和SanDisk公布業界頭一個高頻寬快閃記憶體（HBF）標準規格。HBF是新一代儲存技術。

兩家公司六個月前成立HBF聯盟，Google和Tenstorrent也參與HBF聯盟。

HBF是在高頻寬記憶體（HBM）和固態硬碟（SSD）之間新增的一層記憶體。這項技術可提供近似HBM的高速資料傳輸能力，並利用NAND技術大幅提高容量。

精華 FAQ

  • 兩家公司公布的是業界首個高頻寬快閃記憶體HBF標準規格，目的在建立新一代儲存技術的共同規範，讓後續產品開發與生態系整合更有一致性。

  • HBF被定位為介於高頻寬記憶體HBM與固態硬碟SSD之間的一層儲存技術，兼具接近HBM的高速傳輸能力，以及運用NAND提升容量的優勢。

  • 除了SK海力士與SanDisk外，Google和Tenstorrent也參與HBF聯盟，顯示這項標準不只由記憶體廠推動，也正吸引AI與運算生態系共同布局。

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