SK海力士、SanDisk公布HBF標準 AI儲存新架構成形
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南韓晶片製造商SK海力士發布新聞稿說，該公司和SanDisk公布業界頭一個高頻寬快閃記憶體（HBF）標準規格。HBF是新一代儲存技術。
兩家公司六個月前成立HBF聯盟，Google和Tenstorrent也參與HBF聯盟。
HBF是在高頻寬記憶體（HBM）和固態硬碟（SSD）之間新增的一層記憶體。這項技術可提供近似HBM的高速資料傳輸能力，並利用NAND技術大幅提高容量。
兩家公司公布的是業界首個高頻寬快閃記憶體HBF標準規格，目的在建立新一代儲存技術的共同規範，讓後續產品開發與生態系整合更有一致性。 HBF被定位為介於高頻寬記憶體HBM與固態硬碟SSD之間的一層儲存技術，兼具接近HBM的高速傳輸能力，以及運用NAND提升容量的優勢。 除了SK海力士與SanDisk外，Google和Tenstorrent也參與HBF聯盟，顯示這項標準不只由記憶體廠推動，也正吸引AI與運算生態系共同布局。
精華 FAQ
兩家公司公布的是業界首個高頻寬快閃記憶體HBF標準規格，目的在建立新一代儲存技術的共同規範，讓後續產品開發與生態系整合更有一致性。
HBF被定位為介於高頻寬記憶體HBM與固態硬碟SSD之間的一層儲存技術，兼具接近HBM的高速傳輸能力，以及運用NAND提升容量的優勢。
除了SK海力士與SanDisk外，Google和Tenstorrent也參與HBF聯盟，顯示這項標準不只由記憶體廠推動，也正吸引AI與運算生態系共同布局。
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