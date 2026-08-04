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金價守住4,000美元關口 是中國機構投資人的功勞？

編譯廖玉玲／綜合外電
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黃金現貨價4日大致在平盤波動，目前報每英兩4,050美元，穩居4,000美元之上...
黃金現貨價4日大致在平盤波動，目前報每英兩4,050美元，穩居4,000美元之上。彭博資訊報導，近幾周中國機構投資人大舉買入黃金，金價跌勢得以遏制，守住每英兩4,000美元大關。（路透）

黃金現貨價4日大致在平盤波動，目前報每英兩4,050美元，穩居4,000美元之上。彭博資訊報導，近幾周中國機構投資人大舉買入黃金，金價跌勢得以遏制，守住每英兩4,000美元大關。

據彭博計算，截至3日為止，中國的黃金ETF連續14個交易日見到資金淨流入，創3月以來最長連續流入紀錄。之前中東戰爭引發金價持續回落，導致資金長期流出，如今資金連續流入，表明全球最大黃金市場的投資人情緒開始轉變。

華安基金分析師Steve Zhou稱，自金價跌至每4,000美元附近以來，機構投資者興趣增強。他還表示，中股的下跌也促進了資金流入黃金ETF。

今年稍早，由於美伊戰爭加劇了通膨疑慮，並推高聯準會（Fed）等央行的升息預期，對不孳息的黃金等貴金屬構成重大利空，金價已較歷史高點下跌逾四分之一。不過，金價月線在連四黑後，7月總算交出2月以來首次月線上漲的成績。

中國股市近期波動加劇，也讓投資人對其他資產類別產生興趣。隨著投資人對相對偏高的估值以及AI概念股過度擁擠更加提高警覺，引發科技股出現一波大跌。滬深300指數7月下跌近8%，結束了之前三個月的漲勢。

華安基金的Zhou表示，科技股槓桿基金的活動加劇了市場波動，一些基金可能會轉而尋求更安全的新配置，因而讓黃金重新進入機構投資人的視野。

精華 FAQ

  • 彭博指出，近幾周中國機構投資人大舉買入黃金，帶動黃金ETF連續淨流入，成功遏制金價跌勢，使其穩站4,000美元之上。

  • 截至3日，中國黃金ETF已連續14個交易日淨流入，創下3月以來最長紀錄，顯示先前因金價回落而持續流出的資金正明顯回補。

  • 中國股市近期波動加劇，科技股因估值偏高與AI概念股過度擁擠而回檔，部分槓桿基金也可能調整配置，讓黃金重新成為機構資金的避險選項。

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