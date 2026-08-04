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蘋果在印度年銷售突破100億美元 加速推進零售布局

編譯廖玉玲／綜合外電
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印度孟買一名男子經過街頭一處蘋果iPhone廣告看板。（路透）
印度孟買一名男子經過街頭一處蘋果iPhone廣告看板。（路透）

彭博資訊報導，蘋果公司上一年度在印度的年銷售額首次突破100億美元，凸顯其高價裝置在當地的需求激增，而蘋果也在該市場穩步拓展零售網絡。

知情人士透露，在截至今年3月的12個月期間，蘋果在印度市場的營收較前一年度的約90億美元出現兩位數成長，相當於突破100億美元大關，為歷來首見，其中蘋果的旗艦產品iPhone貢獻了銷售額的絕大部分，而iPad和MacBook的需求也有所成長。

儘管印度目前僅占蘋果整體業務的一小部分，但正迅速崛起為該公司在美國和中國以外的關鍵市場。

精華 FAQ

  • 根據彭博資訊與知情人士說法，蘋果在截至今年3月的12個月內，印度營收首次突破100億美元，較前一年度約90億美元明顯成長。

  • 文中指出，iPhone貢獻了蘋果在印度銷售額的絕大部分，是帶動營收突破100億美元的主力；同時，iPad和MacBook的需求也有成長。

  • 雖然印度目前只占蘋果整體業務的一小部分，但其需求快速升溫，且蘋果正持續拓展零售網絡，使印度成為美國和中國以外的重要關鍵市場。

iPhone 印度

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