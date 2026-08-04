美日聯手拉抬日圓 155成升勢續航關鍵

美日聯手支撐日圓，力道為數十年來所罕見。兩國自1998年以來首次協同買進日圓，使日圓從1美元兌近164日圓的40年低點反彈5%。（路透）

日本 和美國歷史性聯手干預匯市後，市場焦點轉向日圓能否升破1美元兌155日圓。策略師認為，這是檢驗這波升勢能否延續的關鍵門檻。

日圓兌美元周二一度貶值0.4%至157.75，終止連四日升勢；周一曾升抵155.23。

155這價位的意義不只是一般技術線。日本4月和5月進場干預時，曾短暫把日圓拉抬到155附近，但隨後又再走貶，強化市場「官方行動只是爭取時間」的看法。如今，投資人評估，若日圓明確升破這道關卡，是否代表匯市結構已出現轉變。

這次利害關係更加重大，因為美日聯手支撐日圓，力道為數十年來所罕見。兩國自1998年以來首次協同買進日圓，使日圓從1美元兌近164日圓的40年低點反彈5%；兩國政府也表示必要時願意進一步聯手干預。

美國銀行證券日本外匯與利率首席策略師山田修輔接受彭博電視訪問時說：「這一次，主管機關決心真正攻破155這個關鍵價位。若這次仍無法突破，我認為市場就會認定，主管機關的政策選項已經用盡。」

山田說，若日圓能持續升逾155日圓，可能引發市場動能轉變。隨著既有買盤被消化，美元需求可能降溫；一旦美元兌日圓跌破近來交易區間，日本出口商和其他投資人也可能擴大賣美元力道。他在報告中寫道：「在這種情境下，美元兌日圓的市場動能，可能從逢低買進轉為逢高賣出。」

富國銀行策略師Chidu Narayanan說：「升破155會提高空單回補加速的風險，即使這些部位只回補一部分，也足以帶來可觀的日圓需求。隨著槓桿帳戶降低曝險、部位失衡逐步解除，美元兌日圓有機會進一步修正，可能下探152。」

道明證券（TD Securities）指出，匯市干預帶來的動能，或許能把美元兌日圓短暫壓低至153，但這種效果恐怕不會持久，除非日銀進一步採取行動，或美國財政部展現全面承諾。

花旗集團策略師Daniel Tobon等人預料，日圓近來走強恐怕難以持久。他們認為，一旦官方停止干預，投資人很可能恢復把日圓作為融資貨幣。花旗預估，美元兌日圓大致將維持在156至161區間。

市場資金流向已顯示，日圓最初受到的提振正在消退。花旗全球G10主要外匯交易主管暨歐洲、中東及非洲外匯主管Jerry Minier指出，近幾個交易日美元兌日圓買盤增加；他並表示，押注官方行動的槓桿帳戶，正在目前價位獲利了結，並解除策略性部位。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley認為，日圓回升的下一階段，取決於日本能否讓投資人相信，整體政策組合正在改變。