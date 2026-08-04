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「培育鑽石」生產快又省錢 威脅天然鑽市場 De Beers虧損待售

編譯季晶晶／即時報導
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實驗室培育鑽石（左）的較低售價正撼動天然鑽石（右）市場。（美聯社）
實驗室培育鑽石（左）的較低售價正撼動天然鑽石（右）市場。（美聯社）

英美資源集團（Anglo American）執行長萬布雷德（Duncan Wanblad）坦言，旗下鑽石部門戴比爾斯（De Beers）低估了來自實驗室培育鑽石的威脅，後者已撼動天然鑽石市場。他說，以後見之明來看，當初應該更積極回應競爭。

萬布雷德表示，鑽石市場過去經歷低迷後通常能迅速復甦，因此業界普遍預期這次也會如此。然而，實驗室培育鑽石憑藉較低的生產成本和售價快速搶占市場，吸引愈來愈多消費者，對天然鑽石產業造成嚴重衝擊。

戴比爾斯今年上半年出現1.13億美元現金虧損，粗鑽價格大跌32%，降至每克拉105美元，甚至低於2020年疫情衝擊期間的水準。相較之下，英美資源集團受銅價上漲帶動，整體基本獲利成長三分之一至40億美元。

戴比爾斯上月已宣布暫停南非Venetia礦場生產。萬布雷德估計，目前全球約五分之一的天然鑽石供應，將在未來一年左右退出市場，而且能夠恢復生產的礦場不多。

英美資源集團過去三年已三度減記戴比爾斯的價值，目前正推動出售該部門。前戴比爾斯執行長潘尼（Gareth Penny）領軍的財團傳出擬以約10億美元收購。

精華 FAQ

  • 執行長萬布雷德表示，公司當初低估了實驗室培育鑽石對天然鑽石市場的衝擊，沒能及早更積極應對競爭，結果讓戴比爾斯在價格與需求面都承受更大壓力。

  • 因為培育鑽石生產成本較低、售價也更便宜，能迅速吸引消費者，進而搶占市場。這使天然鑽石需求下滑，並對傳統礦商的營收與獲利造成明顯衝擊。

  • 戴比爾斯今年上半年出現1.13億美元現金虧損，粗鑽價格跌32%至每克拉105美元。英美資源已推動出售該部門，市場傳出前高層領軍財團擬以約10億美元收購。

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