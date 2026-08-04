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全球製造業景氣持續擴張 台日韓通膨壓力減輕 歐美也有好消息

編譯劉忠勇／綜合報導
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史坦普全球3日公布的亞洲製造業景氣顯示，台灣、日本南韓等主要出口地區，7月製造業產出加速成長，通膨壓力也減輕，下半年有了好的開始。

美國ISM製造業指數升至55.6，為2022年5月以來最高，也是連七個月保持擴張；史坦普全球公布的7月歐元區製造業經理人指數（PMI）終值為51.9，高於6月的51.4，並寫下今年4月以來新高。

台灣製造業採購經理人指數（PMI）維持強勢成長，7月為55.1，僅略低於6月的55.2，顯示台灣製造商品的需求繼續快速攀升，但貨源短缺、物流受擾，使供應商延後交貨的情況惡化。PMI以50為榮枯分界，高於50代表擴張。

史坦普全球市場財智的資深首席經濟學家海斯表示，雖然調查清楚顯示供給面受限，但台灣製造業持續蓬勃發展，工廠新訂單增幅寫五年最大增幅，生產難以追上。由於聘僱資料的升幅有限，顯示至少在極短期內，額外產能將來自生產力提高。

南韓7月製造業PMI從6月的52.1升至53.1，改善幅度為四年來之最。汽車和半導體新訂單增加，帶動生產加速成長。

萬神殿總經公司資深中國經濟學家林浩波在報告中指出：「7月PMI指出，南韓短期通膨壓力的風險正在下降，但如果美伊緊張局勢持續動盪，全球能源價格仍可能再度急漲，回到戰爭剛爆發時的水準。」

日本7月製造業PMI為54.5，稍低於6月的54.8，但為連續第七個月擴張。其中製造業生產指數創逾12年最大增幅，主要受到新訂單成長加速和業者建立庫存帶動。

史坦普全球市場財智經濟研究副總監費德斯表示，日本製造業好轉發生的同時，正值全球晶片需求轉強，以及AI相關製造業成長。

東南亞製造業PMI在7月升至52.8，遠優於6月的50.5，而且新訂單和生產指數均寫中東衝突爆發以來最大升幅。史坦普全球表示，越南和印尼等多數東南亞經濟體的營運環境，在相對疲弱的第2季過後有所改善。

精華 FAQ

  • 台灣7月PMI為55.1，雖略低於6月的55.2，但仍顯示製造業強勢成長。新訂單增幅寫5年最大，需求快速攀升；不過貨源短缺與物流受擾，使交貨延遲情況惡化。

  • 南韓PMI升至53.1，為4年來最大改善，汽車與半導體新訂單增加帶動生產加速；日本PMI為54.5，連續第7個月擴張，製造業生產指數更創逾12年最大增幅。

  • 美國ISM製造業指數升至55.6，創2022年5月以來新高；歐元區PMI終值為51.9，也寫下今年4月以來高點；東南亞PMI升至52.8，顯示多數經濟體在第2季疲弱後明顯回升。

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