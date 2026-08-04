我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音737 MAX系列接連空難後 隔了7年再有新飛機獲認證

荷莫茲重啟協議近了 恐讓伊朗籌碼更多 分析：川普只剩2選擇

AZ傳結親美商必治妥施貴寶 催生4000億美元製藥巨頭

編譯季晶晶／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）正與必治妥施貴寶（Bristol M...
阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）正與必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb，BMS）洽談合併，可能催生估值近4000億美元的全球製藥巨頭。（路透）

英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）據傳與美國競爭對手必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb，BMS）洽談合併。若交易成形，將催生一家估值近4000億美元的全球製藥巨頭，並可能是製藥業史上最大規模交易。惟市場並不賞臉，AZ在倫敦的股價3日聞訊重挫7.8%，寫2025年10月以來盤中新低。

根據知情人士，雙方近幾個月展開初步討論，可能在近期達成協議，但也可能延宕或破局。目前尚不清楚談判是否仍在持續。交易架構尚未敲定，可能同時採用現金加股票的方式進行。

阿斯特捷利康目前市值約1960億英鎊（約2644億美元），必治妥施貴寶約1334億美元，合併後將躍升為全球市值第四大藥廠。對阿斯特捷利康而言，此舉有助擴大美國布局。該公司近半營收來自美國，並已於今年完成從那斯達克交易所的ADR改為在紐約證交所直接以普通股交易，但總部及主要上市地則仍留在倫敦。

不過，此案面臨多重挑戰。兩家公司均擁有龐大的癌症藥物業務，預料將面臨嚴格的反壟斷審查；英國政府也可能關切阿斯特捷利康是否藉此將註冊地遷往美國。

阿斯特捷利康執行長索西歐（Pascal Soriot）已將該公司打造成癌症藥物大廠，並訂下2030年營收達800億美元的目標，高於去年的587億美元。他上周曾表示，公司不必依靠併購達成這項目標。

必治妥施貴寶上季營收創下130億美元新高，Breyanzi、Opdualag及Camzyos等較新產品成長強勁。不過，抗凝血藥Eliquis及癌症藥Opdivo等主力產品即將失去專利保護，這兩款藥約占公司一半營收，未來可能面臨龐大的營收缺口。

瑞穗醫療產業專家霍爾茲（Jared Holz）認為，阿斯特捷利康未來五年每股盈餘預料年增至少10%，必治妥施貴寶的每股盈餘卻可能在2030年前持續萎縮。投資人可能因此認為，必治妥施貴寶比阿斯特捷利康更需要這樁合併案。不過，霍爾茲也指出，川普政府對企業併購態度較寬鬆，如果有適合推動此類交易的時機，現在可能正是時候。

精華 FAQ

  • 若雙方交易成形，合併後估值將接近4000億美元，躍升為全球市值第四大藥廠，也可能成為製藥業史上最大規模的併購案之一。

  • 市場並不買單，阿斯特捷利康在倫敦的股價3日聞訊重挫7.8%，並創下2025年10月以來的盤中新低，顯示投資人對交易前景保持謹慎。

  • 兩家公司癌症藥物業務重疊，恐遭嚴格反壟斷審查，英國也可能關切註冊地遷移；但BMS面臨Eliquis與Opdivo專利到期壓力，使其合併動機更強。

上一則

歐盟AI新規 要求生成內容須加標記、浮水印 掀通知轟炸疑慮

下一則

全球製造業景氣持續擴張 台日韓通膨壓力減輕 歐美也有好消息

延伸閱讀

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元

美伊同釋和解善意 道瓊收在歷史新高 亞馬遜市值破3兆美元
倡藥品本土製造 川普：學名藥將課100%關稅

倡藥品本土製造 川普：學名藥將課100%關稅
關稅壓力衝擊 SHEIN赴港上市前 首季轉虧近1億美元

關稅壓力衝擊 SHEIN赴港上市前 首季轉虧近1億美元
SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

SpaceX首份財報將出爐 馬斯克AI支出引華爾街關注

熱門新聞

聯準會主席華許。(美聯社)

聯準會維持利率不變 3鷹派主張升息 華許上任來首分裂

2026-07-29 14:18
馬斯克（Elon Musk）現在身價，已跌回SpaceX上市之前。 美聯社

馬斯克財富幾近腰斬 回到SpaceX上市前水準

2026-08-01 10:07
美國聯準會（Fed）本周維持利率不變，但主席華許未說明按兵不動的理由，抗通膨公信力備受質疑，導致美元與美國長債價格本周同步大跌。（路透）

華許害美元與美國長債同步重挫…華爾街交易員：好像新興市場

2026-08-01 19:14
聯準會（Fed）控制通膨能力遭質疑，促使一部分全球債券投資人減持美國公債，轉進澳洲、歐洲和亞洲諸國債券。（路透）

擔心Fed駕馭不了通膨 全球債券投資人減持美債、錢進這些市場

2026-07-30 07:30
巴菲特指標已飆至236%，波克夏現金部位也逼近4000億美元，雙雙釋出美股估值過高的警訊。(美聯社)

股市泡沫警訊？巴菲特指標衝236% 波克夏囤近4000億美元現金

2026-07-28 02:30
美國聯準會（Fed）29日決議維持利率不變，但Fed主席華許未能在記者會上闡明這次不升息的理由，被視為一大敗筆，導致當天美國債市和股市俱挫。路透

債市跌給Fed主席看…經濟學家：維持利率不變是正確決定

2026-07-30 11:18

超人氣

更多 >
女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元

女子修車零件報價7500元 爸爸一通電話竟變2500元
周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」

周渝民超正老婆露面了 言承旭忍25年突認嫉妒「他比我帥」
舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活

舒淇：馮德倫沒求婚 他歷任女友都認識…曝真實婚姻生活
台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途

台女星登陸發展：不當中國人 台灣年輕人賺不到錢沒前途
劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她

劉國梁16歲女兒成為留學圈焦點 連史丹福都搶著要她