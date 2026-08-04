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歐盟AI新規 要求生成內容須加標記、浮水印 掀通知轟炸疑慮

編譯廖玉玲／綜合報導
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歐盟「人工智慧法」新規，引發業界擔心重演「cookie跳出時刻」亂象。（路透）
歐盟「人工智慧法」新規，引發業界擔心重演「cookie跳出時刻」亂象。（路透）

歐盟「人工智慧（AI）法」新規2日上路，企業須開始對聊天機器人、深偽技術及AI生成內容等，加上標記與數位浮水印等標籤，以提高透明度、預防假訊息，但也被認為AI的「cookie跳出時刻」將會重演，各網站將如同先前不斷冒出cookie通知一樣，湧現大量AI通知，引發業界擔心變成疲勞轟炸。

歐盟2024年通過、全球首套全面規範AI的AI法，第一階段2日起生效，要求企業在客戶與AI系統互動時必須充分告知，並在AI所生成的圖像、音訊和視訊上，予以標示，未遵守者將被處以高額罰款，之後規範範圍將分階段擴及AI應用與大型語言模型（LLM）。

歐洲的網路零售商、旅遊業者及廣告代理商等業者都正競相為聊天機器人、深偽技術及AI生成的行銷素材，加上標籤。

Cooley律師事務所的律師梵‧埃克以歐洲隱私新制下，網站無所不在的cookie通知為例，形容這將是AI的「cookie橫幅時刻」。他說，目前為止，AI法在很大程度上依然相當抽象，但能確定的是大家都將開始看到標籤，告知某些內容是由AI生成的。

歐盟也希望藉此測試能否在不減緩AI採用速度之際，提高AI對消費者的透明度。歐盟執委會主席范德賴恩希望當地企業加快採用AI，以免在全球AI競賽落後。

然而，許多企業認為，當局要求企業加快部署AI，卻又得遵守仍難以解讀的新規則，非常為難，因為執委會在新規生效前幾周才公布指引，幾乎沒有時間調整。德國電商Zalando表示，執委會的指引增添「另一層不必要的監管」，「新指引並未帶來我們期待的清晰度」。

執委會的指引也可能引發「執行碎片化」的風險，因為不同的企業可能會對規則有不同的解讀。

零售遊說團體歐洲商務（Eurocommerce）也警告，無差別加上標籤的方式，可能產生不合比例的法遵成本，並讓消費者感到困惑。

歐洲電腦暨通訊產業協會（CCIA Europe）警告，該指引對「深偽」技術的定義過於廣泛，導致幾乎任何AI生成的內容都需要加上標籤，「如果每張圖片和內容都一視同仁地對待，那加標籤就一點意義也沒有了」。

歐盟執委會2日也獲得新權力，得以審查具有「系統性風險」的通用AI模型，違規的科技公司最高可能被處以上一年度全球總營業額3%、或1500萬歐元的罰款。

精華 FAQ

  • 新規要求企業在客戶與AI系統互動時充分告知，並對AI生成的圖像、音訊、視訊加上標示或數位浮水印，以提高透明度並降低假訊息風險。

  • 因為企業可能在網站、產品與服務中大量顯示AI通知，就像過去不斷跳出的cookie提示一樣，讓消費者感到疲勞，甚至降低標示本身的辨識效果。

  • 未遵守者可被處以高額罰款；對具有系統性風險的通用AI模型，歐盟執委會還能直接審查，違規科技公司最高可罰前一年全球營業額的3%或1500萬歐元。

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