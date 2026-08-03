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中東供應受阻反成利多 丸紅能源化學事業獲利增至三倍以上

編譯劉忠勇／綜合外電
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丸紅是巴菲特投資的日本「五大商社」之一。（路透）
丸紅是巴菲特投資的日本「五大商社」之一。（路透）

日本丸紅旗下能源及化學事業上季獲利增至三倍以上，成為又一家受惠於中東供應受阻、商品價格上漲的大型綜合商社。

丸紅財務長田島知淨周一在網路記者會上表示，4月至6月期間，相關事業調整後淨利從去年同期90億日圓大增至310億日圓（1.98億美元）。

市場原先預料，中東供應受阻對商品貿易商社是一把雙面刃，在推升能源價格的同時也會增加成本。不過，從最終結果來看，丸紅和同業似乎都意外獲得可觀利潤。

田島說：「能源價格上漲帶來的利益，可能超過成本增加的影響，整體而言帶來淨利多。」

日本「五大商社」均獲股神巴菲特投資，除丸紅外，還包括住友商事、三井物產、伊藤忠商事和三菱商事。這些企業在能源和金屬事業布局廣泛，通常受惠於原物料價格上漲。

住友商事天然氣和電力交易事業按權益法認列的獲利，在6月底止一季成長70%。

田島表示，同一期間，丸紅的石油產品事業發揮幾項主要優勢，包括在遠離中東衝突地區的美國擁有出口設施，以及自有烯烴運輸船。

丸紅在簡報中表示，旗下從事石油產品和液化天然氣（LNG）交易的Mieco Inc.會計年度第1季淨利也增至兩倍以上。田島說，這家子公司的LNG交易在這段期間「表現出色」，供應來源多元化貢獻甚大。

他還表示，9月底止本季的LNG價格「已經敲定，據我所知，這些價格很可能帶來正面成果」，但未透露更多細節。

精華 FAQ

  • 4月至6月期間，丸紅相關事業調整後淨利從去年同期的90億日圓，增加到310億日圓，規模成長超過3倍，顯示能源價格上漲帶來明顯助益。

  • 原本市場擔心供應受阻會同時推升成本與價格，但實際上能源價格上漲帶來的收益更大，足以抵銷成本增加，因此整體形成淨利多。

  • 丸紅石油產品事業受惠於美國遠離衝突地區的出口設施，以及自有烯烴運輸船；旗下Mieco的LNG交易也因供應來源多元化而表現出色。

日本 石油 天然氣

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