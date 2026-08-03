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亞洲製造業下半年開局良好 台灣新訂單增幅近五年名列前茅

編譯劉忠勇／綜合外電
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工廠新訂單增幅名列近五年來前茅，但最新調查結果顯示，由於貨源短缺、物流受擾，供應...
工廠新訂單增幅名列近五年來前茅，但最新調查結果顯示，由於貨源短缺、物流受擾，供應商延宕交付持續惡化。（歐新社）

亞洲最新製造業景氣指標顯示，下半年開張呈現正向格局。製造商逐漸擺脫中東衝突的影響，成本壓力緩和，信心也有所改善。

標普全球周一公布的採購經理人指數（PMI）顯示，台灣、日本南韓等主要出口地區7月製造業產出加速成長，通膨壓力也有所減輕。

台灣7月製造業PMI為55.1，較6月55.2略為走低。標普全球市場財智資深首席經濟學家海斯（Joe Hayes）表示，台灣製造業持續蓬勃發展，但PMI調查也顯示供給面受到限制。

工廠新訂單增幅名列近五年來前茅，但最新調查結果顯示，由於貨源短缺、物流受擾，供應商延宕交付持續惡化。就業人數仍小幅增加，是2月以來首度增聘人力，也顯示企業正努力支撐成長。

南韓7月製造業PMI從6月的52.1升至53.1，較景氣榮枯線50進一步上揚。標普全球指出，南韓製造業改善幅度近四年來名列前茅。汽車和半導體新訂單增加，帶動產量加速成長。

潘西恩宏觀經濟諮詢公司（Pantheon Macroeconomics）資深中國經濟學家林浩波（Kelvin Lam）在報告中指出：「7月PMI讓人得以一窺南韓短期通膨壓力，顯示相關風險正在下降，也強化我們對南韓央行將繼續每季升息的看法。」

不過，他說：「如果美伊緊張局勢持續動盪，全球能源價格仍可能再度急漲，回到戰爭剛爆發時的水準。」

日本製造業產出寫下2014年2月以來最快增幅，主要受到新訂單成長加速和業者增加庫存帶動。

標普全球市場財智經濟研究副總監費德斯（Annabel Fiddes）表示，全球晶片需求轉強，以及AI相關製造業成長，也和日本製造業改善同時出現。

企業信心升至四個月高點，主要受到半導體需求可望轉強的預期支撐。

東南亞製造業7月反彈，新訂單和生產增幅均加速至中東衝突爆發以來最快。東南亞製造業PMI從6月所創11個月低點50.5，升至7月的52.8。

標普全球表示，各國資料顯示，越南和印尼等多數東南亞經濟體的營運環境，在相對疲弱的第2季過後有所改善。

標普全球市場財智經濟學家巴魯奇（Maryam Baluch）說，業者對未來產出的信心升至三年多來最高，價格壓力也進一步緩和，減輕東南亞製造業面臨的不利因素。她說：「企業信心增強，因而擴大採購，並在四個月來首度增加人力。」

精華 FAQ

  • 台灣7月製造業PMI為55.1，雖較6月略降，但仍維持擴張。工廠新訂單增幅接近近5年高點，顯示出口需求與接單動能依舊強勁。

  • 南韓PMI升至53.1，汽車與半導體新訂單帶動產量加速；日本則出現2014年2月以來最快製造業產出增幅，反映晶片需求與AI相關製造回溫。

  • 東南亞PMI從6月的50.5升至52.8，新訂單與生產增速創中東衝突以來最快，企業信心達3年多高點，並出現4個月來首度增聘人力。

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