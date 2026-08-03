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貝森特挺日本動用Fed機制撐日圓 避免美債遭拋售

編譯劉忠勇／綜合外電
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Fed的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA Repo Facility）...
Fed的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA Repo Facility），讓外國央行能以持有的美債作為擔保，取得美元資金。（路透）

美國財政部長貝森特力挺日本政府利用聯準會（Fed）的附買回機制推升日圓，如此也有助避免美債遭到過度賣壓。

Fed的「外國及國際貨幣當局附買回機制」（FIMA Repo Facility），讓外國央行能以持有的美債作為擔保，取得美元資金，不必在公開市場賣出美債籌措現金。

這項機制於2020年新冠疫情期間設立，目的是讓交易對手取得流動資金，又不致過度干擾美債市場。

日本財務大臣片山皋月發布新聞稿證實，日本周五買進日圓，未來也將運用這個機制。貝森特則在社群媒體發文表示，他支持日本採取這項行動，也會鼓勵擴大這項機制的規模。他說：「FIMA附買回機制是重要的安全網。」

美國財政部最新資料顯示，日本持有逾1.1兆美元美債，是美債最大外國持有者。美債市場原本因為市場質疑Fed抑制通膨的能力，又擔心美國財政前景而面臨賣壓，因此華府不樂見日本為籌措干預匯市所需資金而賣出美債。

Robeco駐新加坡的亞洲主權策略師麥克尼可拉斯（Philip McNicholas）認為，考量目前債市環境，日本運用這項機制對美國較為有利。

他說：「這可讓日本財務省建立美元淨空頭部位並增加日圓需求，又不必直接賣出美債，進而減輕對美債市場的影響。」

美國30年期公司殖利率7月底漲至19年來高點，10年期公債殖利率也創去年初以來最高。美伊和談希望升高，帶動油價周一下跌，美債各天期殖利率也全面走低。

根據聯準會網站公布的文件，這項附買回機制規定，每個交易對手每日使用上限為600億美元，但聯準會轄下小組委員會可調整額度。

瑞士隆奧銀行駐新加坡資深總體策略師李浩旻（音譯）說：「如果東京和華府希望把日本支撐日圓對美債市場的影響降至最低，FIMA顯然是最佳選擇。」

他說：「日本會不會採用這項機制是另一回事，但如果日本希望持續干預匯市一段時間，運用這項工具的理由相當明確。」

精華 FAQ

  • 他認為這能讓日本在支撐日圓時，不必直接在市場賣出美債籌措美元，因而降低對美債價格與殖利率的衝擊，也符合華府避免債市再受壓的利益。

  • 外國央行可把持有的美債作為擔保，向Fed換取美元流動性，藉此取得干預匯市所需資金，而不必先在公開市場拋售美債。

  • 日本是美債最大外國持有者，若為支撐日圓而賣債，可能加重市場賣壓；改用FIMA則可增加日圓需求、建立美元淨空頭部位，且減少對美債市場的干擾。

聯準會 日本 貝森特

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