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OPEC+決定增產 油價為什麼降不下來？

編譯季晶晶／即時報導
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OPEC+決定增產，但荷莫茲海峽航運持續受阻，新增產量難以轉化為實際供應。（路透...
OPEC+決定增產，但荷莫茲海峽航運持續受阻，新增產量難以轉化為實際供應。（路透）

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）周日決定，9月起每日增產18.8萬桶，連續第六個月提高產量配額，完成撤除自2023年起實施的每日165萬桶自願減產措施。但此舉未必能增加實際供應或持續壓低油價，因為真正的瓶頸不是產能不足，而是原油難以順利運抵市場。

彭博分析指出，波斯灣產油國能否將更高的配額轉化為實際出口，仍然取決於荷莫茲海峽的航運條件。配額政策雖能反映OPEC+的中期策略，但只要區域衝突持續，實際原油流量對油價的影響，大於OPEC+的配額政策。

Kpler數據顯示，6月中旬至7月8日暫時停火期間，每天平均約45艘船通過荷莫茲海峽；而戰事重燃後，降至約13艘。船隻雖未完全停航，但遭攻擊的風險，以及運費和保險成本，都在上升。

能源顧問公司Germini Energy創辦人兼董事總經理Felipe Germini指出，部分OPEC+成員產量低於配額，或無法出口已生產的原油，因此新增配額可能只是「紙上增產」，不會立即增加市場供應。他說，船舶運行的風險與成本持續上升，「這更像是通道問題，而不是一般的產量短缺」。

除此之外，曼德海峽航運受阻，威脅替代的紅海路線；俄羅斯煉油廠受損，也使柴油等石油產品供應趨緊。

SPI資產管理公司管理合夥人Stephen Innes表示，當前市場的真正風險，不是原油供給充足與否，而是原油能否順利運輸、煉製，並在不推高運費、保險與加工成本的情況下，送達需要的市場。

Innes預估，一個月後，布蘭特原油可能落在每桶85至90美元。若中東局勢出現可信的降溫，油價可能回落至75至80美元；但若荷莫茲海峽與曼德海峽航運同時惡化，油價可能迅速突破110美元。

精華 FAQ

  • OPEC+決定自9月起每日增產18.8萬桶，這是連續第6個月上調產量配額，並完成撤除自2023年起實施的每日165萬桶自願減產措施。

  • 因為問題不在產能，而在原油能否順利運出。部分成員國實際產量低於配額，且航運風險、運費與保險成本上升，都可能使新增配額只是紙上增產。

  • Stephen Innes估計1個月後布蘭特原油可能在85至90美元；若中東局勢降溫，可能回落至75至80美元；若荷莫茲海峽與曼德海峽同時惡化，則可能迅速突破110美元。

油價 石油 荷莫茲海峽

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